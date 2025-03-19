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列核能5大優點　童子賢主張「合力共存」：臺灣用電可以很穩定

▲▼和碩科技董事長童子賢出席民眾黨「台灣AI產業與能源政策的挑戰與展望」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲和碩科技董事長童子賢。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院教育及文化委員會今（19日）舉辦「核子反應器設施管制法部分條文修正草案」修法公聽會。身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢指出，在不排碳的發電上面，他個人的中心期望是，「綠能跟核能不要偏廢，兩個一起可以發展」，而核能也有5大優點。因此，他認為，未來綠能還是要跟核能合作，打造「合力共存」，「能源問題其實不難解決，只要做妥善的規劃跟把電網建設好，臺灣的用電可以很穩定的」。

童子賢今日並未出席立院公聽會，而是以影片的方式表達他的意見，他指出，核能非常好的優點有幾個，第一個它的供電穩定、第二個它佔用土地非常的小、第三個核能不排碳、第四個核能經濟實惠，它的價錢比天然氣、比某一些綠能要便宜、第五個核能的能源韌性相當好，也就是說它的持續性、永續性相當好，相對的像天然氣的LNG兩個禮拜不到就會斷氣，也就是沒有電。

針對核能供電穩定，童子賢表示，在不排碳的發電上面，有綠能跟核能兩種選項，他個人的中心期望是，綠能跟核能不要偏廢，兩個一起可以發展，因為綠能是一種間歇性的能源，綠能目前在台灣最主要發展的是太陽能跟風力發電，太陽能有太陽就有電、沒有太陽就沒有電，尤其傍晚或者是夜間，太陽很微弱或者是沒有太陽，電就會停，這個叫做間歇性發電。

童子賢說明，風力也是一個看天吃飯的發電方式，尤其是臺灣非常需要電，需要冷氣的夏天，到了夏天傍晚到半夜幾乎都是沒有風，這是整個地球的大氣結構所帶來的條件，大家沒有辦法去對抗它，所以核能它是非常的穩定，核能它的燃料棒只要上線開始發電，它可以連續18個月，也就是一年半不停，非常的穩定，這個穩定性對工業生產來說非常的重要。

針對核能土地部分，童子賢分享，如果要把核能擴增兩倍或三倍的話，臺灣完全不需要額外的土地，只要現在的核一到核四原來的土地，就可以把核電的發電量持續擴張，如果不擴張而是把核二、核三延役的話，基本上也沒有用到臺灣額外的土地，而綠能在這一部分需要龐大的陸地跟龐大的海洋來執行綠能。

童子賢分享一段數據，2023年全臺灣的用電需要2821.4億度，這樣的用電量，若完全用太陽能發電來支應的話，會需要10.5個臺北市的土地才能夠生產足夠的太陽能，對於國土非常珍貴、寸土寸金的臺灣來說，10.5個臺北市的土地實在是一個不可承受之重。

童子賢也提到，核電是不排碳的，如果好好的用核電的優點的話，它的不排碳卻可以供應穩定的電，那麼臺灣的產業發展，臺灣的民生用電得到穩定的發展。不排碳有兩個好處，對臺灣來說，過去10年的空污非常的嚴重，主要是因為火力發電所帶來的，懸浮粒子跟二氧化碳的排放，對臺灣的空氣品質是一個很嚴重的負面效應，到目前為止核電尤其是核二核三，它的發電的效率非常的好，它的成本非常的低。

根據臺電在去年公布的發電成本資料，童子賢進一步說明，核電在最新的一個年度公布的成本是每一度電1.42元臺幣，如果是風力發電跟太陽能發電，臺電向民間向外商或者民間發電購入的成本，風力發電是6.59元、太陽能發電它購入成本是4.9元，這兩個數字相對於1.42元的核能來說，可以差到5塊錢以上，台灣如果一年用電3000億度的時候，每一度電差1塊錢，一年整個國家就要支付額外的3000億，如果每一度電差到2塊錢，就必須額外的支付6000億，如果需要用3000億度電，所要花費的額外支出是很驚人的，因此他才會呼籲，要讓核電來幫忙，可以每年替臺灣省下N個千億。

針對能源的韌性，童子賢說，如剛才所說的，核電廠的燃料棒放上去就可以連續18個月、非常穩定的發電，通常燃料棒放上去之後，旁邊還會備份另外一套，準備要下一代自由使用的燃料棒，兩份燃料棒只要一艘船，船運一次可以供應36個月，也就是可以供應3年，所以這個東西對臺灣的能源韌性有很大的幫助。

「電力即國力」，童子賢強調，目前臺灣所擅長的先進晶片製造，需要用到相當的電力，臺灣所要追求的AI也要用到相當的電力，如果臺灣想要減少汽車所排放的空污，會用電動車來代替燃油車的話，我們也會用到電力，也就是先進晶片的製造，AI的運算跟電動車的使用跟推廣都會需要用到很多的電力，電在能源的類別上面，它是比煤炭還有燃油更精密更可控制的一種乾淨能源，目前全世界主要的發電來源有幾個，一個是古老的水力或傳統燃煤、新興的天然氣，另外一個當然就是不排碳的能源，就是核電跟太陽能跟風力發電。

童子賢說明，太陽能跟風力發電經過全球努力的發展的2、30年，目前全世界的風力發電加太陽能，2023年IEA國際能源總署的統計是13.3%，也就是靠風力發電加太陽能，這樣新興的科技，全世界努力了20年目前就是13.3%，「所以我給一個結論，靠這個13.3%救不了地球暖化」。

童子賢提到，全世界還依賴另外一個古老的綠能叫做水力發電，水力發電佔了全世界14.2%，14.2%加13.3%加起來就是27.5%左右，這27.5%一樣距離百分之百不排碳的方式來救地球，距離其實非常的遙遠；而核能到目前為止在全世界的統計大概還在9.1%到9.5%左右，所以經過這麼多年下來，大家得到一個答案，讓核能跟綠能加水力發電來攜手合作，才有機會來挽救地球暖化的命運。

童子賢提到，小英政府在8年裡面確實非常努力的發展太陽能跟風力發電，可是遇到的瓶頸是，臺灣地狹人稠，沒有足夠的空間來發展綠能，所以2023一整年的統計上面看到，太陽能發電4.6%、風力發電2.2%，這是在臺灣整體用電，到了2024有微幅的進步又增加1%多，所以太陽能加風力從6.8%，大概就進入到8.1%、8.2%了，「因此，一樣給了一個結論，你靠這8.1%、8.2%救不了地球暖化，也沒有能力提供整個臺灣產業界所需要的綠能」。

童子賢強調，不管是地熱發電或風力發電，大家還是努力的去做研究不要停止，可是何妨讓核能來合作，所以這樣的方向叫做「合力共存」，這是他所中心盼望的。「能源問題其實不難解決，你只要選對能源的類別，在這上面下功夫，只要做妥善的規劃跟把電網建設好，臺灣的用電可以很穩定的」。
 

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