盤點郭智輝狂失言「應下台」　國民黨：撥補台電幾千億電價仍漲

▲凌濤表示，過去政府撥補台電4000億元，但洞卻愈補愈大。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

經濟部長郭智輝日前答詢時被問到「今年總預算增多少」靜默，又稱台電負債接近5千億，已經到達舉債上限，如果不趕快在財務上調整，未來舉債會有很大困難。國民黨今（13日）召開記者會痛批，台灣面臨的能源危機，根源就是民進黨的錯誤能源政策，死抱反核神主牌，而郭智輝忽視學者專家意見、還頻頻失言，每年幾千億撥補台電公司，卻還狂漲電價，應下台負責。

國民黨桃園市議員凌濤指出，過去政府撥補台電4000億元，但洞卻愈補愈大，郭智輝說如果不撥補台電1000億元，電價就要上漲，但就算過去已經撥補台電4000億，每年電價漲幅仍達到8.5%至12.5%，台電的破網補不完，電價也漲不停。

凌濤表示，過去台灣人民被扒了兩層皮，第一層是拿人民的納稅錢撥補台電，第二層皮就是漲電價，他建議，與其補貼台電，政府不如把錢發給全民每戶2萬元，讓大家自己去繳電費，而不是讓人民再被扒兩層皮。他續指，台灣電網脆弱的問題，郭智輝上任以來有改善嗎？「到底準備下台了沒」？

國民黨台北市議員鍾沛君表示，電價審議委員會已經說了，開源不如節流，這才是因應發電成本提升最重要的核心，與其漲電價、撥補台電，不如降低成本，民進黨與經濟部應該重新檢視能源配比，而台電虧損真正的原因就是民進黨採用高價發電成本，捨棄相對便宜的核能發電。

鍾沛君指出，今年1月台電虧損97億元，其中購入風電成本每度6.52元，光電4.67元，自發燃氣2.96元，購入燃氣3.38元，這些數字都比整體自發電力成本2.86元以及平均受電成本高，台電只要每賣1度電，就虧損1度，台電靠再多的撥補也不夠，應該改進能源政策，而非拿納稅人的錢來填補台電無盡的大坑。

國民黨台北市議員詹為元則指出，郭智輝過去失言太多，去年6月15日，郭說 「電價不是愈便宜愈好，當電價太便宜，大家容易浪費電。」他質疑，既然電價不是越便宜越好，為什麼不敢漲電價？因為漲電價後，民進黨政府的選票就不見，所以不敢漲電價嗎？今年1月24日，郭不屑美國能源政策？脫口川普只當1任「影響有限」，他質疑，郭對著美國總統叫囂，是適任的經濟部部長嗎？今年2月26，美國將對台灣晶片課徵100%關稅，郭竟說「不一定不合理。」這個月還惹出關於蒙古症的失言爭議，郭智輝應該下台，以免再有更多的失言。

國民黨發言人楊智伃感嘆，民進黨的小編昨天發文批藍、白兩黨超刪預算，但114年度中央政府總預算創歷年最高，幾乎每一個部會的預算都變多了，其中經濟部預算增加了315億元，郭智輝在立法院被問到預算數時卻答不出來，啞口無言，到底是不認真還是不負責？