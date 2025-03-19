瑤瑤首爾「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　韓網無情留言：別像乞丐一樣

▲台灣女藝人瑤瑤分享她參加光化門「贊成彈劾」集會的心得。（圖／翻攝自Instagram／qiaoxinhuang，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭國會彈劾停職，如今正等待憲法裁判所（憲法法院）裁決是否罷免。最近，台灣女藝人瑤瑤（黃喬歆）前往南韓旅遊時，在社群分享參與光化門抗議現場的經歷，形容現場像充滿歡樂的大型園遊會，此事也吸引韓媒關注。

隨著尹錫悅彈劾案裁決日期步步逼近，南韓當地民眾分成極端保守派與進步派，在光化門廣場、憲法裁判所、總統官邸附近等地進行多場「贊成彈劾」、「反對彈劾」的抗議與遊行活動。

為此，剛好人在首爾旅遊的瑤瑤，透過Instagram限時動態分享過程。從照片中的各種招牌口號來看，瑤瑤剛好參加的是「贊成彈劾尹錫悅」的抗議現場，只見她拿著吉拿棒、熱狗、辣炒年糕蹭吃蹭喝，表示這些食物全都是免費提供。

瑤瑤以「外國人」的立場參與南韓當地表達民主訴求的政治活動，吸引韓媒《首爾新聞》報導。

《首爾新聞》首先描述瑤瑤原為女團黑Girl（黑澀會美眉）成員，並引述瑤瑤在貼文內的發言，包括表示自己首度參與南韓當地的民主集會遊行、感到非常震驚等。瑤瑤提到，絕對不能輕忽韓國人的團結程度，形容是非常特別的經驗。

《首爾新聞》分析，瑤瑤在Instagram限時動態中，將南韓抗議集會現場形容是「大型園遊會」、氣氛宛如慶典的說法，其實正是呼應《紐約時報》、《法新社》、《BBC》等主流外媒的看法。當時西方主流媒體曾如此評價，「贊成彈劾尹錫悅的抗議現場，響起K-POP流行音樂、男女老少一起開心跳舞，宛如慶典般歡樂」。

不過，台灣人對於瑤瑤在他國抗議遊行現場「蹭吃蹭喝」的態度多半給予負面評價，這一點也吸引《首爾新聞》關注。報導指出，台灣人普遍對瑤瑤輕率的態度非常反感，認為瑤瑤身為外國人，不僅無法嚴正看待他國政治情勢所面臨的危機，更將抗議現場形容成「園遊會」。

搜尋引擎Naver轉貼《首爾新聞》該則報導，底下吸引許多政治傾向各異的南韓網友留言。

「希望能持續有好的體驗，並向全球宣傳韓國的民主主義」、「我記得台灣不是反中親美的國家嗎？為何要參加親中反美的民主黨集會？」、「我知道了，以後若有贊成中國武統台灣的集會，我也要去拍照打卡」、「我贊同你的想法，大韓民國是安全且自由的民主國家」、「請勿在別人家的抗議現場表現得像乞丐」、「就是因為有這種人，才會有很多人說藝人腦袋都空空」。