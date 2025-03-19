北韓精兵「重整戰力」嚇壞烏軍　協助俄軍重奪庫斯克州領土

▲烏克蘭士兵在庫斯克州西南部城鎮蘇賈巡邏。（示意圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年10月派遣號稱「暴風軍團」、兵力達1.2萬人的精銳部隊前往庫斯克州，協助俄軍驅離占領該州的烏軍。起初，北韓軍因尚未熟悉無人機與現代戰爭技術而蒙受巨大損失，死傷者達到4000人。不過，在經過一番訓練後，北韓軍的作戰能力超越俄軍，甚至協助俄軍奪回領土，驚人戰力就連烏軍也自嘆不如。

根據《華盛頓郵報》於當地時間18日報導，原本烏軍占領部分原隸屬於俄羅斯的庫斯克州部分領土，不過自從經歷美國川普政府一度停止軍援、停止提供軍事情報後，烏軍開始在庫斯克州節節敗退，加上俄軍今年初以無人機部隊掌握制空權後，透過部署大規模兵力來阻斷烏軍後勤補給路線，更是造成烏軍莫大的損失。

如今，除了部分俄烏邊境地區以外，烏軍基本上已經喪失了在庫斯克州的掌控權。其中，曾歷經敗退的北韓軍便扮演協助俄軍奪回庫斯克州領土的關鍵角色，今年2月初再度重返戰線後，以先前獲得的戰爭經驗為基礎，擁有一套屬於自己的指揮體系與攻擊計畫。

▲北韓軍初期前往俄國庫斯克州協助對抗烏軍，卻慘遭烏軍無人機襲擊，淪為一具又一具冰冷的遺體。（圖／達志影像）

報導指出，人數上較為弱勢的北韓軍，分為小規模的群體展開作戰。北韓軍結合經驗豐富的俄軍，以2比1的優勢在與烏軍作戰中取得壓倒性的勝利，並在占領主要物流據點的斯維爾德利科沃村（Sverdlikovo）上有著不可抹滅的奉獻。

北韓軍起死回生般的作戰能力，就連身為敵方的烏軍都自嘆不如！烏軍一名士兵取得由北韓軍所繪製的作戰地圖，他表示，兵力的所有移動路徑，都被完整地親手繪製在地圖上，「讓我聯想起過去蘇聯那種超級精緻的軍事地圖繪法」。

尤其，北韓軍還配置了經過改良的裝備，這些裝備難以被烏軍戴的夜視鏡辨別。烏軍一名士官表示，「北韓軍引起戰況上的變化！只能說，俄羅斯擁有（像北韓這樣）強而有力的同盟國。」

烏克蘭一名政治人物認為，北韓軍經過完整訓練、且鬥志高昂，「雖說如今庫斯克州的戰況，並不能說是百分之百因北韓軍而起，但北韓軍所扮演的角色非常重要。」

非營利、非政府組織「Deep State UA」提供公開來源情報互動式線上地圖，顯示俄烏戰爭期間雙方軍隊的軍事行動。該組織的創立者之一米庫拉（Ruslan Mykula）表示，「若缺乏北韓軍的援助，則俄羅斯恐怕連自家領土都無法以自身之力守護。然而令人感到遺憾的現實，是烏軍缺乏充足的彈藥與無人機。」