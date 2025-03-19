東京發布大雪警報！都心罕見下3月雪　JR部分區間停駛赴日注意

記者王佩翊／編譯

受到低氣壓影響，日本19日從北部到西部的大範圍地區正經歷伴隨降雨與降雪的強風，部分山區更出現大雪。氣象廳警告，東京都心已開始降下大雪，包含東京23區關東南部的平地也恐出現積雪，東京稍早更發布大雪警報，提醒民眾注意交通影響。

根據《日本放送協會》報導，氣象廳預測，位於伊豆諸島附近的低氣壓持續增強並向東移動，受此影響，北日本到西日本大範圍地區的風勢加劇。伊豆諸島的八丈島19日上午6時左右更測得瞬間最大風速達24.5公尺。

此外，受上空冷空氣流入影響，關東甲信及中國地方的山區19日降雪也將增強。

各地截至上午8時前6小時內的累積降雪量為群馬縣草津町26公分、長野縣輕井澤町18公分、山梨縣富士河口湖町12公分，長野市及櫪木縣那須高原各10公分。另一方面，由於氣溫低於預期，東京都23區也開始罕見降下3月雪，並發布大雪警報。

氣象廳預測，由於低氣壓將持續增強並向日本東部移動，預計19日整天從西日本到北日本的部分地區會迎來暴風雪及惡劣天氣。中國地方、關東及東北的最大風速預估可達23公尺、瞬間風速35公尺。

至20日清晨的24小時內，各地預計累積降雪量為東北與東海地區30公分、關東甲信及北陸25公分、近畿與中國地方及九州北部15公分。關東南部平地預測降雪3公分，東京23區則可能出現1公分降雪。

由於大雪影響，JR中央本線將計畫性停駛，JR吾妻線部分區間則因大雪造成竹子倒塌而停駛。