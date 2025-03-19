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尹錫悅彈劾案裁決恐拖延至下周！　隨扈「提前2小時」用AI搜尋戒嚴

▲▼尹錫悅15日被公搜處逮捕前，特別拍攝影片發表聲明。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅1月15日被公搜處逮捕前，特別拍攝影片發表聲明。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，涉嫌主導內亂罪，遭到國會彈劾停職。然而，憲法裁判所（憲法法院）自從2月初終結辯論後，便幾乎每天召集「評議」，由於涉及多項爭議，外傳裁決日恐延後至下周。至於總統辦公室隨扈，更被發現疑似對戒嚴早已知情。

根據《韓聯社》，原先法律界人士預測，3月14日南韓憲法裁判所便能針對尹錫悅彈劾案進行裁決，不過由於涉及總統發布戒嚴是否合法、是否違憲、派軍隊闖入國會是否破壞憲政體制、尹錫悅方聲稱的「選舉舞弊」是否屬實等多項爭議，裁決日也一再延後，加上外傳8名法官恐難以達成意見一致，因此裁決恐會延後至下周進行。

考量到過去前總統盧武鉉、朴槿惠的彈劾審判裁決都在周五進行。因此，隨著14日尹錫悅彈劾審判裁決宣告破局，法律界人士推估，裁決將延後至21日進行。

不過，由於憲法裁判所必須提早2天事前通知，以方便和警方、首爾市府、鐘路區廳協商安全維護等事宜，並最終修訂裁決文件、執行各種行政程序。因此，今（19）日尹錫悅方、國會方是否會收到裁決日通知，將會是一大關鍵。先前朴槿惠的裁決日期是下午5時告知，一旦今天以內兩造仍未收到通知，則裁決日將延後至下周。

▲▼南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

▲南韓戒嚴軍派直升機降落在國會，警方則阻擋國會出入口。（圖／路透）

在尹錫悅去年12月3日緊急發布戒嚴當天，在此之前是否召集國務會議，以及身為國務委員的政府主要部處首長是否提前知情，成為一大爭論。《韓國日報》獨家報導，早在戒嚴宣布的2個小時以前，被歸類為「強硬派」的總統辦公室警護處的警護本部長李光宇（音譯）竟然利用人工智慧（AI）生成式聊天機器人ChatGPT搜尋「戒嚴」。

警方在遞交給首爾西部地方檢察廳拘押令申請書中指出，警方2月3日前往李光宇、警護處次長金成勳（音譯）的住處執行扣押搜索後，將兩人持有的工作用和私人手機進行數位修復鑑識，發現李光宇在去年12月3日晚間8時20分，透過手機用ChatGPT搜尋「宣布戒嚴」、「解散國會」等關鍵字，顯示可能早就知情。

然而，此時國務委員們根本還沒抵達位於首爾市龍山區的總統辦公室召集宣布戒嚴前的國務會議。法務部長朴性載晚間8時30分抵達、統一部長金暎浩晚間8時35分抵達、時任行政安全部長李祥敏晚間8時40分抵達、國務總理韓悳洙晚間8時42分抵達。

多名國務委員在接受檢警問訊時曾回道，「接到要求立刻前往總統辦公室的電話後，緊急前往總統辦公室，並聽到和戒嚴相關的消息。」

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