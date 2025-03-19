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俄羅斯威脅進逼！　波蘭、波羅的海三小國宣布：退出渥太華公約

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲東歐國家認為，俄羅斯總統普丁的野心不會在烏克蘭止步。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

北約（NATO）成員國波蘭、立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞於18日宣布，計畫退出《渥太華公約》（Ottawa Convention），該條約禁止使用反人員地雷。四國政府表示，決定退約的原因是來自俄羅斯的軍事威脅升高，未來將恢復儲備與部署地雷，以加強防禦。

路透社報導，1997年簽署的《渥太華公約》至今已有160多個國家簽署或加入，旨在全面禁止生產、儲備、使用和轉讓反人員地雷。然而，波蘭與波羅的海三國的國防部長發表聯合聲明，指控俄羅斯與白俄羅斯對北約東翼構成嚴重軍事威脅，因此決定退出條約，以確保自身安全。

「北約與俄羅斯、白俄羅斯接壤的成員國所面臨的軍事威脅顯著增加」，四國防長在聲明中強調，「透過這項決定，我們向外界釋放明確信號，我們已做好準備，必要時將使用一切可行措施來保衛國家安全。」

波蘭、立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞均與俄羅斯接壤，其中波蘭、立陶宛與拉脫維亞也與俄盟友白俄羅斯相鄰。在冷戰時期，這些國家曾受蘇聯控制，因此特別擔憂俄羅斯可能的軍事行動。

此公告發布之際，烏克蘭與俄羅斯可能即將達成30天停火協議，並進一步邁向結束戰爭的談判。然而，波蘭與波羅的海三國政府擔憂，若戰爭結束，俄羅斯將利用這段時間重整軍備，並將目標轉向波羅的海與東歐國家。

「波蘭不能被束縛手腳」，波蘭副總理科卡米什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）在記者會上表示，波蘭必須為最壞的情況做好準備，以確保國家安全。

目前尚不清楚此舉是否會影響其他北約成員國的立場，但波蘭與波羅的海三國的決定，勢必在歐洲防務政策上引發廣泛討論。

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