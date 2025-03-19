新北青年局2025新北新創之星挑戰賽報名開跑　創投專家揭密評選關鍵！

▲由新北市青年局首創，公部門與頂尖創投共同打造的科技創業競賽「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」3/18正式啟動，新北市副市長朱惕之(圖中)親自出席表達對活動的重視。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

由新北市青年局首創，公部門與頂尖創投共同打造的科技創業競賽「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」3/18正式啟動，本屆聚焦AI人工智慧與綠能永續雙主題，總獎金高達30萬元，前三名優勝團隊更可獲得珍貴的「3個月創投陪跑」，由專業創投導師親自協助邁向國際市場。ETtoday專訪新北市青年局局長邱兆梅及創投公會副理事長暨台新創投總經理林宇聲，深入剖析比賽如何成為新創企業的成長加速器，也呼籲新創團隊把握機會，加入這場充滿無限可能的新創挑戰賽。

台灣5大優勢成新創天堂！創投專家不藏私分析評選標準

許多人不知道，台灣的新創具有多項優勢。創投公會副理事長林宇聲認為，台灣新創企業得天獨厚的5大競爭優勢包括：第一，強烈的創業精神。在少子化缺工缺人的情形下，創業家仍願意挺身而出，本質上是具有非常強大的信念；第二，扎實的技術能耐。台灣的創業家多能同時兼備軟實力與硬技術；第三，完善的供應鏈。成熟的產業基礎讓新創者無需從零擘劃，只需專注在核心價值；第四，開放的市場接受。台灣民眾對新創產品的接受度高，為新創企業提供最佳試驗場域；第五，活絡的募資環境。從國家級創投到民間投資者，甚至在資本市場，都為新創企業提供了多元的資金來源。這五大優勢聚集在一起，就如同「合起五隻手指而成為有力的拳頭」，讓台灣新創企業能夠漂亮出擊。而「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」所提供的亮麗舞台，不僅讓新創團隊能夠大展身手，更有機會於此啟航出發。

▲創投公會副理事長暨台新創投總經理林宇聲。

林宇聲指出，新創企業常見兩大痛點分別是「募資困難」（佔38%）與「不符需求」（佔35%）。而透過「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」，則可以獲得專業創投指導，提升事業可行性及發展性。他表示比賽中，評審聚焦兩大核心指標：獲利能力與成長潛力，來評估參賽團隊的投資價值。獲利能力檢視團隊的商業模式(營收)與經營管理(成本)；成長潛力則評估未來的發展趨勢與市場規模。



此外，如何平衡投資效益與風險管理，是投資人與新創者所要共同面對的課題。由於許多新創企業尚未有營收或盈利，甚至尚處摸索階段，因此傳統企業的關鍵績效指標（KPI）可能不適用，而會採用「關鍵里程指標」（KMI）來追蹤，例如：產品開發的階段、用戶人數的成長、關鍵資源的取得等，都是重要的評估依據，也才能據以平衡投資與風險。創業者與投資人是新創旅程中彼此不可或缺的緊密夥伴，創業家的熱情加上投資人的陪跑，新創企業就會在成功的路途上。

▲新北市政府對新創事業高度重視並積極整合資源挹注，整體創業能量豐沛。

參賽可獲天使投資人目光！新北市政府積極助攻新創落地、通過市場驗證

新北市擁有24萬中小企業及百萬青年人口，加上便捷的交通及新北市政府對新創事業的高度重視及資源挹注，整體創業能量豐沛。「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」延續去年首屆的成功經驗，今年再度成為新創團隊的強力後盾，期待協助新創企業順利出海、邁向國際。

新北市青年局局長邱兆梅表示，「參與比賽」的價值可能遠遠超越獎金！透過「創投陪跑」機制，讓新創團隊有機會與創投專家建立長期合作關係，助攻進入市場、獲得資金並實現落地發展。由於有公部門與創投公會背書，獲得前幾名的新創團隊更是猶如獲得「官方認證」，將更容易打入傳產、獲得外部資金與合作機會。「這就像是一張通行證，讓新創團隊在市場中更有說服力。」邱兆梅笑著說。

▲新北市青年局局長邱兆梅。

另一方面，新北市政府不僅提供資源，更扮演技術落地與市場驗證的橋樑。邱兆梅強調，新北市擁有龐大的市場與產業基礎，是新創進行產品驗證的絕佳場域。「我們希望讓新創團隊直接進入真實市場，直接測試產品是否能滿足需求。」她舉例，無論是AI技術還是綠能解決方案，新創都能在這裡找到驗證機會，並透過與在地企業的合作加速成長。此外，挑戰賽還提供創投資源培訓，教導團隊如何分配股權、設計營運模式，幫助他們更符合投資人期待。

邱兆梅進一步說明，「2025 VentureStar新北新創之星挑戰賽」評審團由創投公會成員組成，這些專業創投背景的評審不僅具備公正性，更能確保評選過程的專業性。邱兆梅特別提到，創投業者與參賽團隊在比賽期間沒有利害關係，可以避免估值上的利益衝突，讓彼此對話交流更純粹透明。

究竟哪些新創團隊適合參加這場挑戰賽？提醒民眾注意，活動徵件對象門檻為已設立登記的公司。邱兆梅說明，參賽團隊不需完全成熟，但必須具備一定的技術基礎與市場概念，所以天使輪前後階段的新創團隊比較適合，「即使你的產品還在發展階段，只要有潛力，創投就有可能看見你的價值。」以此標準透過階段性篩選與培訓，即使未能奪獎，團隊也可能獲得創投青睞與資金支持。

把握難得機會！一舉成為新北新創之星航向國際

▲首屆VentureStar新北新創之星挑戰賽獲得首獎的AI媒體科技團隊超妡科技商務長陳冠宇。

於去年首屆「VentureStar 新北新創之星挑戰賽」獲得首獎的AI媒體科技團隊超妡科技於記者會上表示，當初參賽是為了有機會接觸更多創投給予不同的觀點與建議，也因此在創投前輩的指導下，學會透過對手的募資與營收狀況推敲競爭策略，更有條理地應對挑戰，這些珍貴的收穫都遠遠超過獎金的價值。

▲首屆VentureStar 新北新創之星挑戰賽獲得季軍的AI法律服務團隊律果科技創辦人陳啟桐 。

而去年的季軍團隊、主攻AI法律服務的「律果科技」則分享賽後獲得許多投資人關注並成功募得2800萬元，並與業界建立更緊密的人脈網絡，他認為新北新創之星挑戰賽不僅對新創成長發揮關鍵影響，也是為天使投資人建立投資信心，為新創團隊與投資人創造雙贏。

「2025 VentureStar 新北新創之星挑戰賽」提供總獎金30萬元、3個月的創投陪跑計畫，以及與頂尖創投合作的機會，比賽為新創提供了資金、資源與市場對接的完整生態系。對於想在AI與綠能領域大展身手的團隊而言，絕對是一個難得的舞台。

不論你是技術扎實的創業家，還是正在摸索商業模式的新創團隊，只要你有創意、有潛力，把握3/18~5/31期間報名，就有機會讓你的創業之路從新北啟航，成功邁向國際發光！