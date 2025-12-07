罵星巴克店員「智障」！女奧客再用冰拿鐵潑臉　判3月+賠10萬

▲新北一名女子認為女店員服務態度差，朝她潑咖啡被判刑，還要賠10萬。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／新北報導

新北林姓女子每周都會到星巴克買咖啡，卻只因不滿女店員要她到出餐口取餐，竟怒譙「智障」、「你腦袋裝屎」拿冰拿鐵往女店員的臉潑灑2次，潑完還要店長再補她兩杯拿鐵，事後被女店員告上法院。刑事上，法官判林女犯強暴侮辱罪，處徒刑3月，可易科罰金9萬，民事上，林女要再賠女店員10萬元。可上訴。

判決指出，林女於2023年10月19日上午到星巴克買拿鐵，因不滿王姓女店員請她從吧檯移動到出餐口取餐，認為女店員態度很差，「憑什麼叫我過來出餐口」，竟暴怒狂罵「智障」、「腦子有洞」、「你腦袋裝屎」。女店員當場愣住，由店長出面調停請林女配合取餐，林女見女店員不理會她，趁女店員走到出餐口，將剛拿到的冰拿鐵潑到女店員臉上，見飲料沒潑完，隨即又往女店員身上潑了一次，接著捏扁杯子放回櫃檯，要求店長再補她兩杯冰拿鐵。

女店員不甘受辱，將林女告上法院。林女在審理時則辯稱，她是要示範給店長看，讓他知道女店員之前怎麼把咖啡潑到她的腳上和衣服上，另又辯稱案發時沒看到女店員，是不小心潑到她等語。

不過法官檢視監視器後，不採信林女說詞，認為林女基於公然侮辱犯意，當眾對女店員潑飲料，行為羞辱性質極高，且犯後否認犯行，也沒和被害人達成和解，刑事上，依林女犯強暴侮辱罪，處徒刑3月，可易科罰金9萬，民事上，審酌林女去年無所得也無資產等一切情狀，判林女要賠女店員10萬元。可上訴。