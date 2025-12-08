　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

讓交通安全成為常用知識　教進孩子的日常生活

▲▼交通,安全,教育,新北,學生,知識。（圖／新北市政府交通局提供）

▲新北市政府教育局張明文局長（右）在交通安全示例公開課中與學生熱烈討論。

生活中心／綜合報導

上午的校園裡，正上演一堂專注又熱烈的交通安全課。老師帶著孩子們討論「大型車內輪差」的危險範圍，並安排實地體驗，讓學生親眼看見、親身感受交通安全的重要。這樣的學習情境，如今已在新北市334所校園中成為日常風景。

新北市教育局長張明文表示，真正的交通教育，不只是要求學生「照做」，更希望他們理解背後的原因，知道為什麼要遵守規則。他指出，八年來新北市不再將交通安全視為一次性的活動，而是完整融入孩子的課程與生活之中，讓每一天都成為安全意識扎根的機會，也讓新北在交通安全教育上走在全國最前端，成為各界學習的典範。

▲▼交通,安全,教育,新北,學生,知識。（圖／新北市政府交通局提供）

▲大型車內輪差體驗課程。

課程化、制度化：從四小時起步，建立完整學習歷程

自111學年度起，新北率全國之先，明訂每所學校每學年必須落實4小時交通安全教育課程─新北334校達成率100%。教育局長張明文表示，安全不能靠「提醒」，而是要靠「學習」，交通安全不該只是口號，而應該脈絡化的融入每校的課程。教育局團隊整合教材資源，首創「高國中小在地化教學示例彙編」，依五大學習階段編寫教材，讓老師可以直接用在課程設計中。這套教材也在113年獲得交通部「道安創新貢獻獎」，象徵新北已建立橫跨完整學習歷程的交通安全教育系統。

六年六座獎：建立「交通安全教育輔導團」的全國典範

從108年起，新北市已連續6年獲交通部年終視導交安教育績優縣市，這背後是一套扎實的訪視制度—教育局成立全國首創的「交通安全教育輔導團」，依督導區域劃分9大分區，每五年完成全市一次全面訪視。八年來，團隊已到訪334校次，協助學校評估環境、檢視教材與整體教學落實情況。也因為這樣的制度化推動，新北已有17所學校獲交通部金安獎。教育局長張明文表示，訪視的目的不是評比，而是協助學校把安全文化真正落實。 

▲▼交通,安全,教育,新北,學生,知識。（圖／新北市政府交通局提供）

▲金安獎學校土城國中-學生擔任交通安全大使。

▲▼交通,安全,教育,新北,學生,知識。（圖／新北市政府交通局提供）

▲金安獎學校南勢國小-交通安全起步走。

跨縣市合作：從無照駕駛下手，補起青少年風險破口

青少年無照駕駛曾是新北的一大隱憂，教育局與警察局、監理單位合作，首創 「宜基北北桃無照駕駛防治平台」，建立跨縣市通報與追蹤制度，創新作為獲得交通部111年「道安創新貢獻獎」。同時與靖娟基金會合作，針對未成年無照駕駛學生進行團體輔導，透過正向心理支持降低再犯率。教育局長張明文表示，青少年無照駕駛不能只是禁止與告誡，更要深入了解學生背後的行為動機。

體驗式安全教育：從課桌走向真實場域

為了讓學生真正理解道路上的風險，新北市這幾年大力推動體驗式教學。教育局與監理所合作，將大型車內輪差示範課程帶進校園，累計已有超過140所學校、4,200名學生參與；孩子透過實際站位體驗，看見視線死角如何造成危險，學習到課本上看不到的避險觀念。

同時，透過研發「兒童交通公園戶外教學示例」，教育局也在新店交通公園推動體驗式交通安全學習。此外，與信望愛基金會共同開發的交通安全線上試題，也已上架至LearnMode平台，讓老師能更容易將交通安全融入日常教學。
這些做法讓學生從「知道」到「看見」，再從「看見」走向「會避險」，讓交通安全成為他們能親身操作、理解與記得的能力。

教師是最重要的守護者：從研習到教學示例

教育局長張明文表示，有教材不夠，還要有會教的老師。新北市每年辦理師資研習，如學生上下學安全維護研習以及五學習階段教材種子教師研習，八年來累計50場次，共4,950人次教師受訓。此外補助學校辦理基礎研習，每年約40校參與，累計280校次。透過教材研發與教師培訓，教育局建構起持續性的師資能量，深耕校園安全文化，讓每位教師都是孩子的「安全守護者」。

讓交通安全成為孩子的日常風景

回顧八年的推動，新北市把交通安全教育從一次次宣導，深化為完整而有系統的學習歷程。這套制度從教材、師資到訪視與跨局處合作，每一個環節都在降低孩子面對風險的機率，也讓「安全」逐漸成為學校文化的一部分。

教育局長張明文表示，他最在意的不是活動辦了多少場，而是學生是否真的能「理解為什麼要守規則」。從四小時課程制度化、教材示例彙編，到輔導團逐校訪視、跨縣市無照駕駛防治平台，新北逐步建立完整的交通安全教育體系，也連續獲得交通部多項肯定。但在教育局長張明文眼中，這些成果只是起點，而不是終點。

面向未來，教育局將持續深化五學習階段內容，推動在地化與特色化校本課程，讓教室裡的知識能與通學路上的情境緊密連結；也會強化家長與社區的參與，使家庭、學校與政府形成更穩固的安全網。

教育局長張明文呼籲，安全不是靠一次計畫，而是靠持續不斷的堆疊，希望交通安全的素養，悄悄融入孩子的生活，成為習慣、成為常識，也成為他們每天都能平安上下學的基礎。

（新北市政府交通局廣告）

