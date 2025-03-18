Lucky咬人不是第一次！　社區爆：多年來已讓二住戶血濺中庭

▲Lucky已由北市動保處安置收容。（圖／台北市動物保護處）

政治中心／台北報導

台北市2度咬傷騎士的比特犬Lucky，18日遭動保處沒入安置，擇期開放認養。對此，同一社區老住戶受訪時驚爆，Lucky已是「慣犯」，多年前就曾咬傷二名鄰居，飼主事後賠錢了事，多年來一直是社區的頭痛對象，對於動保處的處置，他質疑，若飼主透過第三方認養回歸，政府根本無力追查，建議面對這種「殺器」，政府應直接「終身監禁」，由飼主負責支付飼養費，不應讓牠回到市民的生活空間，再造成無辜市民的傷害。

老住戶指出，自從前幾年Lucky住進該社區一樓之後，以前社區中庭小朋友騎車打球玩樂的笑聲都不見了，平日在中庭遛躂的小狗也不敢下樓了。而且飼主在緊鄰的社區也有一套房，所以Lucky兩邊住，讓兩社區住戶都很害怕。

住戶透露，前幾年Lucky就已用「最熱血」的方式，問候過社區二位鄰居。一次是某日鄰居在警衛室前跟警衛聊天，冷不防Lucky狂吠兩聲，就從後方咬住他的左後腰，當場鮮血如注，緊急叫救護車送醫，第二次是隔了一年的某日晚上，在社區中庭Lucky又攻擊了一名女住戶的手臂，一樣是血濺當場，「後來有沒有打官司不是很確定，但事後飼主都有賠償了事」。

老住戶說，該社區管委會曾討論過這件事，但飼主都說會改善，出門會牽也會戴口罩，還說送去狗學校訓練了，管委會也無法強制處理，「沒想到今年3月再二次跨出社區挑戰台北市，二戰成名！」他指出，月初得知Lucky咬傷騎士之後，管委會就打算開會再次討論要如何解決，但會還沒開，牠就又肇事了。

老住戶不滿表示，在本月第一次出事之後，動保處就應該介入強制暫時居留，並訪視飼養環境及了解狀況，「這麼有殺傷力的狗，怎麼可以等閒視之？」現在又咬第二個人，市府難道沒有責任？ 動保處現在說要開放認養，但又要如何確保不會從第三者回歸到原飼主手上？後續政府根本無力追查。

他認為，對於這種「殺器」，人道考量不安樂死沒關係，那政府就應該要思考是否「終身監禁」，費用由飼主支付，可開放飼主探視，但絕不應該讓牠再回到一般市民的生活空間，再度威脅市民的安全。

▼台北市動保處人員出動，將比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

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