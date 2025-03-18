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比特犬被安置到動保處了！情緒緊張不斷吠叫　北市曝下一步先減敏

記者袁茵／台北報導

台北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，目前遭台北市動保處分別裁處5萬、15萬元並沒入犬隻。台北市動保處人員於中午12時30分到飼主家沒入比特犬，並於稍早將比特犬安置到動保處，台北市產發局長陳俊安表示，要先對比特犬做減敏，並評估整體狀況，之後重新找飼主。

▲▼咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）

▲咬傷兩人的比特犬Lucky。（圖／記者湯興漢攝）

面對徐姓飼主飼養的比特犬Lucky咬傷2人，台北市動保處昨（17日）裁處共20萬元，並沒入犬隻；而動保處人員也在訓犬師陪同下，今（18日）中午12時30分到飼主家中沒入犬隻，並於稍早安置於台北市動保處，但由於大批媒體在現場採訪，現場人員也表示，由於現場人員太多，儘管訓犬師在旁邊，仍處於一直叫的緊張情緒。

至於比特犬Lucky未來處置方式，產發局長陳俊安於飼主家外受訪時表示，稍早已經正式完成裁處書送達，執行相關犬隻沒入，接下來犬隻會由動保處安排在獨立的籠社裡進行收養，收養後第一件事情是做比特犬減敏，讓Lucky情緒不要這麼浮躁，同時也會評估整體狀況，之後就進行公開收養。

陳俊安指出，但比特犬收養跟一般犬隻不太一樣，必須要曾經飼養過比特犬的人，且就算提出申請，也要審查過往飼養經驗，如果最終有合適對象，就會安排比特犬重新找新飼主。媒體追問，原本的飼主可否再重新養牠？陳俊安回應，原本飼主因沒確實執行相關措施，所以不能再領養。

被問到若比特犬Lucky都沒被領養出去，最後有無可能如外傳的安樂死？陳俊安說，會盡可能幫牠尋覓適當的新主人，這是對於生命上的尊重，當然不會有預設期限，希望找到最適合、能把牠照顧很好的飼主。

▲▼咬傷兩人的比特犬。（圖／記者湯興漢攝）

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