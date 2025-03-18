比特犬案延燒！被楊植斗指靜悄悄　苗博雅喊沒關說：政治比特犬亂咬

▲針對國民黨台北市議員楊植斗批評，該案卻沒有任何綠營甚至親綠民代跳出來說話，並有意暗點同選區的社民黨台北市議員苗博雅，苗強調自己沒關說比特犬案，「敢做不敢當的人，比狗還不如」。（圖／翻攝自Facebook／苗博雅）

記者袁茵／台北報導

北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻跳下車狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，遭台北市動保處分別裁處5萬、15萬元並沒入犬隻；但由於一度傳出有議員關切，國民黨台北市議員楊植斗今（18日）表示，自己有致電動保處，但沒有喬事，並批評同選區的社民黨台北市議員苗博雅靜悄悄；而苗博雅也於晚間反嗆楊「政治比特犬」，自己並沒有關說比特犬，放任狗咬人的人，根本沒資格養狗。

苗博雅18日晚間於臉書發文貼出楊植斗、媒體人謝曜州對話截圖，表示自己在德國拚外交，結果藍民代、藍媒抹黑一條龍卻從天上掉下來，「真的有夠誇張，簡直政治比特犬亂咬！」

苗博雅提及，楊植斗被爆出關切比特犬個案罰單，找動保處和飼主一起開會，助理坐在旁邊盯場，「楊植斗不反省自己的作為，超過民代服務的合理界線，從關心變成關說，竟還和藍媒在留言區一搭一唱寫科幻小說，沒證據瞎點名苗博雅，每句都加個問號，規避法律責任」。

苗博雅批評，「這種沒憑沒據的瞎抹黑，一般人做就已經很垃圾，民代與媒體人這樣亂講，恕我直言，加倍垃圾。」好漢做事好漢當，敢做不敢當的人，比狗還不如，「藍營的王子蔣萬安，會被小議員苗博雅施壓？會相信這個故事的人，應該要檢查智商」。

▲咬傷兩人的比特犬Lucky。（圖／記者湯興漢攝）

苗博雅強調，自己絕對乾淨，「我可以直接在這裡跟大家說，關於那隻二度傷人的比特犬，我從來沒有任何關說的舉動！因為小時候被狗追過好幾次，我相當痛恨不負責任的飼主，放任狗咬人的人，根本沒資格養狗。」任何瞎抹黑亂咬的人，請具體提出他什麼時候、用什麼方式，跟動保處關說過恐怖比特犬咬人案？

而苗博雅也圈出楊植斗文章中一句「動保處和飼主以及我辦公室的同仁訪談」，批評楊植斗認識飼主、找動保處跟飼主開會、派助理盯場，「如果是希望重罰，直接質詢要求重罰就好了，不會單方面找飼主跟動保處開會，也不會派助理去盯場」。

苗博雅說，楊植斗根本認識飼主，找動保處開會，派助理在旁邊盯場，開完會結果確實是「犬隻不沒入」，而飼主沒幫狗戴嘴套，比特犬再傷無辜路人，「如果這不是關說，什麼才是關說？」

楊植斗18日下午發文表示，比特犬第一次傷人時，由於發生在選區，自己致電給動保處詢問如何處罰飼主，避免下次事件發生？動保處傾向罰款，並要求飼主積極與被害者和解，也會請主人提供改善計劃，但沒入暫不在考慮範圍，因為特殊犬種若收容到動物之家，以目前的資源，很難提供完善的照顧，更可能讓工作人員和其它狗狗受傷。

楊植斗指出，自己聽完後覺得上了一課，基於關心選區，在徵求飼主同意後，動保處和飼主以及辦公室同仁訪談，訪談後暫擬重罰9萬，要和被害人和解，並要求未來窗戶要鎖上，飼主也口頭答應說車窗已封上，「我從媒體的報導可以確定，他們指認的並不是我，我沒有喬事，甚至還要求更多管制措施。」

但由於名嘴溫朗東發文諷楊植斗「比特犬守護神」，使楊再發文批評，「現在要找關說的議員，綠營一片靜悄悄，到底誰才是比特犬守護神？」自己連飼主的面都沒見過，而飼主兒子和綠營關係匪淺，「名嘴怎麼不敢提了？」