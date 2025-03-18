比特犬真會開窗、脫口罩？　被咬如「四釘插肉」恐染敗血症

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

台北市一隻比特犬11天內兩度跳車窗咬傷2名騎士，引發社會議論。對此，楊動物醫院院長楊靜宇接受ETtoday專訪時強調，比特犬咬合力驚人，一旦啟動「攻擊開關」，就算被咬都不怕，基本上沒有辦法收手，因狗的唾液中含有大量細菌，當咬傷深入肌肉層，細菌可能引發深層感染，「甚至導致敗血症」。



▲楊靜宇說明比特犬攻擊性強，被咬要小心引發敗血症。(圖／合成圖）

楊靜宇指出，比特犬源自英國，經美國改良，當初培育目的，就是強化牠的攻擊能力，尤其是肌肉與咬合力驚人，若無受過良好行為訓練，就容易發展出極端攻擊性，「加上比特犬一旦啟動攻擊模式，基本上是沒有辦法收手」，因此在國外，「若比特犬咬傷人，通常會直接送到收容所，甚至安樂死」。

網友關心比特犬是否真有能力自行打開車窗？對此，楊靜宇表示，狗確實具備一定程度的學習能力，「如果車窗開關設計在車門扶手的平面上，而比特犬的體重又高達20到30公斤，那麼狗狗確實有可能誤觸開關將窗戶降下來。





▲台北市動保處人員出動，將肇事比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

至於飼主聲稱第二次攻擊事件時，狗狗其實有戴嘴套，但仍然掙脫。楊靜宇解釋，這與嘴套的設計有關，因為一般市售嘴套多適合長嘴狗種，如德國狼犬或邊境牧羊犬，「但比特犬的嘴巴短、咬肌寬厚，若嘴套不合適，確實可能被牠掙脫。」

楊靜宇建議，針對這類犬種，應該使用「特製的固定型嘴套，並且額外用繩索與頸圈連結，防止掙脫。」

本案的第一名受害者、60歲黃姓騎士傷勢嚴重，經治療後仍傷口潰爛，需進行清創手術，目前仍在住院中。對此，楊靜宇分析指出，當比特犬咬騎士的時候，牠四根犬齒就像釘子一樣扎進去，經過一番拉扯後，就會造成嚴重的撕裂傷，復原極為困難。此外，「狗的唾液中含有大量細菌，當咬傷傷口深入肌肉層，細菌可能引發深層感染，甚至導致敗血症。」

楊靜宇建議，如果在路上遇到比特犬，應該避免激怒牠：「千萬不能跑，也不要直視牠的眼睛，這會被視為挑釁。」如果已經遭到攻擊，他提醒：「最好的辦法是盡量鎮定，並控制狗的頭部或耳朵，減少牠的撕扯動作。路人可嘗試用棍棒等物品引開狗的注意力，讓牠改咬其他東西，以利受害者脫困。」

▲楊靜宇指出，遇到比特犬攻擊時，不能慌張奔跑。（圖／記者劉邠如攝）

至於是否能用力擊打比特犬的頭部來讓牠放手，楊靜宇表示：「比特犬不怕痛，除非是極大力度的打擊，例如棒球棒等，否則一般敲打對牠完全無效。」