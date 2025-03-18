獨／比特犬飼主「按開關窗戶沒升起」露餡　律師：騎士可提告求償

記者張君豪／台北報導

《東森新媒體ETtoday》17日獨家披露北市徐姓男子飼養的比特犬二度跳車攻擊機車騎士，徐姓飼主聲稱「狗狗自己按到車窗開關才跳出咬人」、「車窗自己降下」，但監視器畫面顯示事發當時右後座電動窗降下7秒後，比特犬Lucky才出現在右後座跳出咬人；實際上，根據監視器畫面幾乎可確定，徐男駕車載運比特犬時，後座的兒童安全鎖有開啟「按下右後車門的車窗開關」車窗根本無法作動，唯一開啟右後車窗的方式就是駕駛座中控台的車窗開關，幾乎可以確定是徐姓車主在駕駛座按下車窗，才造成這起猛犬傷人意外。

▲監視器畫面顯示徐男把比特犬拖上車後，徐按下後座開關車窗無法升起，後座安全鎖呈現開啟狀態。（圖／翻攝畫面，下同）

根據臥龍街事發路口監視器顯示，在比特犬Lucky跳出車外咬傷騎士後，一名熱心騎士和徐姓飼主幫忙拉開發狂咬人的比特犬，之後徐姓飼主拖拉Lucky要回到客貨車後座，徐打開車門把狗推上車後，出於習慣按了右後車門的電動窗開關，但畫面顯示車窗並未升起，顯見當時該車後座的兒童安全鎖是開啟狀態。





在車輛安全鎖開啟狀態，後座犬隻、乘客都無法靠後座開關打開車門和車窗，顯見當時右後車窗打開，必定是經過駕駛座車門的中控台開關控制，絕非徐姓飼主一句「窗戶就自然掉下去了」、或事後向警方陳述「愛犬誤觸車窗開關」可卸責。

對此曾任台北地院法官、現任圓滿法律事務所律師林拔群表示，徐姓飼主行為可能觸犯刑法284條過失傷害罪，可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬以下罰金，若導致重傷者，可處3年以下有期徒刑，拘役或30萬以下罰金，被咬傷騎士也可提出民事侵權損害賠償告訴，要求賠償醫療費用及車損、身心損害撫慰。

獨／飼主稱「比特犬會開窗」 關鍵7秒車窗畫面打臉！



獨／比特犬11天連咬2騎士 監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗



比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士 警移送動保處裁罰飼主