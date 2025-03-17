比特犬11天咬2騎士　飼主兒子發5點聲明：深感抱歉

▲比特犬Lucky於6日發生自行開車窗咬騎士，不料11天後又發生相同事件。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市文山區6日才發生比特犬Lucky開車窗咬人事件，不料同一隻比特犬17日又在大安區臥龍街咬傷人。對此，徐姓飼主兒子、法律白話文運動營運長徐書磊發出5點道歉聲明。徐書磊表示，爸爸在跟兩名傷患洽談賠償事宜，「對於此事造成社會紛擾與不安，深感抱歉」。

徐書磊17日晚間在社群平台上發文表示，比特犬Lucky是他搬離原生家庭後，爸爸才開始飼養的犬隻，「事實上，本人及家人均無法親近該犬，因 Lucky 個性比較兇悍，除家父以外的家人都難以親近，本人也多次勸告家父應自行妥善管理，遵循相關法規，並學習如何飼養該犬」。

他表示，已多年未與父親同住，更是透過新聞才得知Lucky傷人事件。經了解，爸爸正與兩位受害者洽談賠償事宜，並會坦然面對台北市政府動物保護處之裁罰及沒入比特犬的處分。

徐書磊澄清，透過議員關說一事已被北市動物保護處駁斥，「對於任何試圖透過民意代表干預行政或司法程序之行為，本人均予以嚴厲譴責。本人對於此事造成社會紛擾與不安，深感抱歉」。

徐書磊5點聲明如下：

1. 對於此事件中受傷的民眾，本人表達誠摯的關心。大眾對公共安全及動物管理保護之批評及指教，本人亦完全虛心接受。

2. Lucky （涉案比特犬）是本人搬離原生家庭後，家父開始飼養，本人並非主人。事實上，本人及家人均無法親近該犬，因 Lucky 個性比較兇悍，除家父以外的家人都難以親近，本人也多次勸告家父應自行妥善管理，遵循相關法規，並學習如何飼養該犬。

3. 事發當時本人不在車上，由家父單獨駕駛。但作為車主，本人也深自檢討未能即時要求家父，於車輛內妥善管理比特犬，才造成憾事發生。

4. 由於已多年未與父親同住，本人亦是透過新聞才得知 Lucky 傷人事件。經本人了解，家父現正與兩位受害者洽談賠償事宜，並會坦然面對台北市政府動物保護處之裁罰及沒入比特犬之處分。

5. 網傳家父涉嫌透過議員關說一事，已有報導指出，台北市政府動物保護處對此已經予以駁斥。對於任何試圖透過民意代表干預行政或司法程序之行為，本人均予以嚴厲譴責。

本人對於此事造成社會紛擾與不安，深感抱歉。