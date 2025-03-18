　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高屏荔枝遭細蛾侵襲　高雄農改場籲農友：密切注意防治

▲荔枝細蛾危害荔枝 。（圖／高雄區農改場提供）

▲荔枝細蛾危害荔枝。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

今年高屏地區玉荷包荔枝開花旺盛，但依據高雄市政府農業局委託國立嘉義大學進行的荔枝細蛾田間密度監測結果，去年12月到今年1月，荔枝細蛾成蟲的田間密度較往年明顯較高。高屏地區荔枝將逐漸進入小果期，為防治關鍵時期，為確保荔枝品質與產量，高雄區農業改良場呼籲農友密切留意細蛾密度，適時進行防治。

▲荔枝細蛾危害荔枝 。（圖／高雄區農改場提供）

高雄農改場場長羅正宗表示，荔枝細蛾成蟲喜歡棲息在陰暗處，並於夜間交配產卵。於荔枝新梢萌發期時，成蟲產卵於腋芽凹陷處，孵化後的幼蟲會鑽入新梢髓部取食，導致嫩枝空心、生長不良及易折斷；於果實發育期，成蟲會卵產於果實表皮，幼蟲孵化後立即蛀入果實內部，對果實造成危害。當果肉尚未完全包裹種子時，幼蟲會蛀食種子；當果肉開始包覆種子後，幼蟲會從果蒂處進行蛀食，導致果實提早脫落，或在果蒂處發現細蛾幼蟲及蟲糞，嚴重影響荔枝的產量與商品價值。

為了有效防治荔枝細蛾，農友應選擇核准用於防治荔枝細蛾的藥劑，如亞滅培、芬殺松、加保利、撲滅松、第滅寧、賜諾特、賽安勃或益洛寧等。此外，應輪換使用具有不同作用機制的藥劑，避免抗藥性產生。

由於細蛾成蟲習慣棲息於荔枝樹枝條下方的陰暗處，因此農友應加強這些部位的施藥，以提升防治效果。另保持樹冠內的通風明亮亦可減少成蟲棲息場所。農友在鑑定或防治上如有進一步問題，可洽高雄農改良場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 7205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬跳車咬人！飼主遭疑「蓄意犯案」　警方：無從判斷
台大繁星錄取397人！8系缺額19個　這兩系掛零
千萬YTR結婚了！　特地來台灣拍婚紗
快訊／民眾闖鐵軌　遭普悠瑪號撞擊
水電雙漲？　卓榮泰：電價還未討論、水價調整在考慮中
比特犬飼主「1動作」被抓包不對勁　網重看影片：很清楚
快訊／傳議員關切比特犬案真相曝光　飼主曾允諾「封死車窗」
蕭淑慎老公認「10年前就生子當爸」遭她切割　親回婚姻現況
快訊／被刪96%業務費「水電都欠繳」　監察院將提釋憲
暴打女員工　「直播界男神」羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高屏荔枝遭細蛾侵襲　高雄農改場籲農友：密切注意防治

防災防火宣導　南消下營消防分隊前進中營國小晨會

配合排水箱涵改建　台南市10行政區25日起停水、降壓供水30小時

流感高峰期來襲！　營師養建議5種食物幫助提升免疫力

東港警17天抓11車手　1人剛領第一筆8萬就被逮

大觀音亭暨祀典興濟宮　舉辦翁國禎敬獻陶藝品暨七十回憶錄發表

「妳帳戶異常遭盜領」　屏東婦警覺報警拆穿騙局

南投家扶用愛包圍方案　3／22重啟招募家庭夥伴協助弱勢家庭

清明祭祖防火再升級　南消六大隊出動無人機加強巡查

快訊／高雄機車相撞23歲騎士命危　「路人趴地CPR」急救

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

孫德榮挺孟耿如「她錯在哪？」　「她很偉大」：憑什麼被霸凌#星光雲REELS

【泰格與雪兒】她到底愛誰

高屏荔枝遭細蛾侵襲　高雄農改場籲農友：密切注意防治

防災防火宣導　南消下營消防分隊前進中營國小晨會

配合排水箱涵改建　台南市10行政區25日起停水、降壓供水30小時

流感高峰期來襲！　營師養建議5種食物幫助提升免疫力

東港警17天抓11車手　1人剛領第一筆8萬就被逮

大觀音亭暨祀典興濟宮　舉辦翁國禎敬獻陶藝品暨七十回憶錄發表

「妳帳戶異常遭盜領」　屏東婦警覺報警拆穿騙局

南投家扶用愛包圍方案　3／22重啟招募家庭夥伴協助弱勢家庭

清明祭祖防火再升級　南消六大隊出動無人機加強巡查

快訊／高雄機車相撞23歲騎士命危　「路人趴地CPR」急救

選前送250劑新冠快篩　北市議員秦慧珠「遊走灰色地帶」不起訴

川普稱習近平將訪美！　中方擔心「1狀況」重演

台中棒球教練性侵33童「有前科仍被聘用」　監察院要查了

孫淑媚單身9年「戀情公開2個月」見光死　出道30年獻首次激烈床戲

通化夜市必吃Top 5指南！剪刀式雞蛋糕、深夜上海生煎包脆口汁多

全面清查2.4萬員工有無大陸身分證　中華郵政：具結書僅宣導性質

行人綠燈剩10秒！台中女小跑步衝過去險被撞　嚇趴斑馬線

恭喜豆芽結婚了！牽尪跳韓洗腦神曲　現場嘉賓：史上最嗨婚禮

嘉樂福觀光夜市人潮稀落　蔡阿嗄PO文：發生什麼事？業者回應了

王建民進總統府「搜集滿多總統」　陳俊秀笑喊：明年再來吃滷肉飯

【泰格與雪兒】她到底愛誰

地方熱門新聞

即／高雄機車相撞！23歲騎士命危

洗錢400億元！九州總裁2億交保

屏東42歲男驟逝家人生活陷困頓　警發動募款

清明防火再升級南消六大隊出動無人機加強巡查

高雄離譜爸「載6歲兒」酒駕！路中自撞分隔島

玉山東部園區-瓦拉米山徑人文生態遊程開放報名

南投縣議員簡千翔任期滿3年　增2服務處貼近民眾

台南南區灣裡路282巷民宅驚傳火警幸無傷亡

139縣道貨車斗載10人　可罰1.8萬

流感高峰期來襲！營師養建議5種食物幫助提升免疫力

南投家扶用愛包圍方案3／22重啟招募家庭夥伴

配合排水箱涵改建台南市10行政區25日起停水、降壓供水30小時

毒蟲見警就跑　警攔截圍捕2人落網

女洗澡被開窗　噁男露半張臉偷窺罰3千

更多熱門

相關新聞

屏東新園鄉公所聯手屏科大　提供植物醫生診斷

屏東新園鄉公所聯手屏科大　提供植物醫生診斷

屏東縣新園鄉公所與屏東科技大學植物醫學系植物醫學教學醫院14日簽署合作，從今年3月起，每週三早上9點到12點儲備植物醫師曾國維將在新園鄉公所駐診，提供作物異狀與病蟲害等診斷諮詢服務，歡迎農民踴躍來跟植物醫生討論。

張麗善拜訪日本岡山縣知事　 共話地方創生

張麗善拜訪日本岡山縣知事　 共話地方創生

木瓜葉蟎密度上升 高雄農改場示警

木瓜葉蟎密度上升 高雄農改場示警

日本蔬菜價格飆升　台灣甘藍拓展外銷版圖

日本蔬菜價格飆升　台灣甘藍拓展外銷版圖

雲林胡蘿蔔慶典萬人共襄盛舉

雲林胡蘿蔔慶典萬人共襄盛舉

關鍵字：

荔枝細蛾農業防治高屏

讀者迴響

熱門新聞

獨／飼主稱狗會開車窗關鍵畫面打臉　

快訊／冷氣團發威！竹縣尖石鄉新光國小停班課

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖

快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

女員工才到職就被騙進飯店性侵　私處驗出主管DNA

李伊疑似為金賽綸發聲怒斥：15歲什麼都懂？

美官員揭密「外星人早已現身」瞞了80年

5歲童跌進鵝肉店滾燙湯鍋　女要賠252萬

瑤瑤遊韓經抗議現場「蹭吃蹭喝又打卡」

衰運降臨！3星座「今年很苦不好過」

快訊／上班快改道！　國1事故「全線封閉」

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【脾氣超好】男友手滑毀蛋糕還弄髒裙子　女友零動怒！繼續開心擺拍

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面