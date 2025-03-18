高屏荔枝遭細蛾侵襲　高雄農改場籲農友：密切注意防治

▲荔枝細蛾危害荔枝。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

今年高屏地區玉荷包荔枝開花旺盛，但依據高雄市政府農業局委託國立嘉義大學進行的荔枝細蛾田間密度監測結果，去年12月到今年1月，荔枝細蛾成蟲的田間密度較往年明顯較高。高屏地區荔枝將逐漸進入小果期，為防治關鍵時期，為確保荔枝品質與產量，高雄區農業改良場呼籲農友密切留意細蛾密度，適時進行防治。

高雄農改場場長羅正宗表示，荔枝細蛾成蟲喜歡棲息在陰暗處，並於夜間交配產卵。於荔枝新梢萌發期時，成蟲產卵於腋芽凹陷處，孵化後的幼蟲會鑽入新梢髓部取食，導致嫩枝空心、生長不良及易折斷；於果實發育期，成蟲會卵產於果實表皮，幼蟲孵化後立即蛀入果實內部，對果實造成危害。當果肉尚未完全包裹種子時，幼蟲會蛀食種子；當果肉開始包覆種子後，幼蟲會從果蒂處進行蛀食，導致果實提早脫落，或在果蒂處發現細蛾幼蟲及蟲糞，嚴重影響荔枝的產量與商品價值。

為了有效防治荔枝細蛾，農友應選擇核准用於防治荔枝細蛾的藥劑，如亞滅培、芬殺松、加保利、撲滅松、第滅寧、賜諾特、賽安勃或益洛寧等。此外，應輪換使用具有不同作用機制的藥劑，避免抗藥性產生。

由於細蛾成蟲習慣棲息於荔枝樹枝條下方的陰暗處，因此農友應加強這些部位的施藥，以提升防治效果。另保持樹冠內的通風明亮亦可減少成蟲棲息場所。農友在鑑定或防治上如有進一步問題，可洽高雄農改良場。