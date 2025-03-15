屏東新園鄉公所聯手屏科大　提供植物醫生診斷服務

▲屏東科技大學植物醫學系植物醫學教學醫院儲備植物醫師進駐新園鄉公所 。（圖／新園鄉公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉公所與屏東科技大學植物醫學系植物醫學教學醫院14日簽署合作，從今年3月起，每週三早上9點到12點儲備植物醫師曾國維將在新園鄉公所駐診，提供作物異狀與病蟲害等診斷諮詢服務，歡迎農民踴躍來跟植物醫生討論。

屏東縣政府、新園鄉農會，與在地農民團體屏東縣青農聯誼會新園分會、新園鄉毛豆產銷班第二班、保證責任屏東縣祥誠農產品生產合作社等單位人員都到場參與，見證這項合作儀式。

新園鄉公所於113年向農業部爭取優質營農環境專區計畫，成設立專區時，發現許多農民對於農作物病蟲害防治及農藥肥料使用上需要幫助，透過植物醫學教學醫院院長林盈宏教授及儲備植物醫師商昊德協助解決行政上問題後，農民可於每週三上午，攜帶有病徵的農作物果實、葉片或植株到公所來給曾國維儲備植物醫師診斷，植醫也會視狀況至田區瞭解狀況。

新園公所阮志光主任祕書表示，新園鄉是屏東縣農業重要鄉鎮之一，儲備植物醫師對農民是非常重要，期待農民在種植、病蟲害防治及施肥管理等等問題上，都可以得到解決，一起讓新園農業朝向創新永續發展。

屏科大植物醫學教學醫學院目前在高雄市燕巢區、大社區農會與屏東縣竹田鄉、林邊鄉農會都有派駐植物醫師；植物醫學教學醫院院長林盈宏表示，該校致力植物醫學相關的學術研究和教學，包括植物醫師的培訓，教學內容有田間案例分析、診療與病蟲害資料庫建立及實務教學研究及實習場域。林院長表示榮幸能與新園公所合作，可作為建立未來學校與其他單位合作示範模式。

新園鄉農會蔡坤城總幹事以在公所農業課任職10年經驗分享，若有植醫協助釐清作物減損原因，除了有助於農民對症下藥，也可以避免許多糾紛。

屏東縣青農聯誼會新園分會陳勇宏會長表示，青農在投入農業初期遭逢許多問題，如果有植醫協助青農解決病蟲害問題，會有促使青年農民返鄉務農意願，也協助青農持續為農業打拚。

新園鄉毛豆產銷班第二班班長方裕原退休後，除了自學學習毛豆栽種技術，並積極向農改場詢求解決種植問題，從農期間，他發現農民在種植的農作物時，迫切需要專家協助農民解決病蟲害及合理化施肥用藥等問題。

公所期望在植醫協助下，能夠降低成本和提高產量及品質，為新園鄉培育更多農業人才，提昇地區農業水準。