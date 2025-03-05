木瓜葉蟎密度上升　高雄農改場示警：農友務必加強防治

▲高雄區農改場籲果農防治木瓜葉蟎 。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）近期的監測調查結果顯示，木瓜園中的葉蟎族群密度有逐漸上升的趨勢。由於即將進入高溫乾旱的季節，該農改場提醒農友，務必把握「防治關鍵期」，儘早進行防治，以避免葉蟎大爆發而導致木瓜葉片及果品受到影響。

高雄農改場場長羅正宗表示，木瓜葉蟎種類繁多，農民常以其體色稱之為紅蜘蛛或白蜘蛛。大部分葉蟎喜愛在木瓜的葉片背面取食，由於體型微小且繁殖迅速，尤其在乾旱季節，葉蟎極易爆發，造成葉片黃化、乾枯，嚴重影響木瓜的生長發育與果實品質。此外，當葉蟎數量激增時，農民頻繁使用農藥，不僅會增加藥劑成本，還會提高農藥殘留風險，並可能促使葉蟎產生抗藥性，形成惡性循環。

為提升木瓜葉蟎的防治效果，建議農民在乾旱季節時，應密切監控田間葉蟎的發生情況，並於葉蟎發生初期即進行防治，避免其危害範圍擴大。使用化學藥劑時，應選擇核准可用於木瓜葉蟎防治的藥劑，並輪換不同作用機制的藥劑，以減緩葉蟎對農藥的抗藥性發生。

若葉蟎密度較高時，建議農民先進行灑水處理後再施藥。這樣不僅能創造葉蟎不喜歡的潮濕環境，還能去除葉蟎所結的絲網，增加藥劑與葉蟎的接觸機會，達到更好的防治效果。於木瓜採收期，農民可選擇安全資材如自製石灰硫磺、柑橘精油等，以降低農藥殘留風險。農友在鑑定或防治上如有進一步問題，歡迎逕洽高雄農改良場。