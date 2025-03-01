智慧農業結合親子樂趣　雲林胡蘿蔔慶典萬人共襄盛舉

▲VDS活力東勢辦理2025年「國際台灣胡蘿蔔日」今年邁入四屆，今日在東勢鄉鐵馬道旁盛大舉行。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣作為全台胡蘿蔔主要產地，生產量佔全國40%，堪稱國內農業重鎮。VDS活力東勢辦理2025年「國際台灣胡蘿蔔日」今年邁入四屆，今（1）日在東勢鄉鐵馬道旁盛大舉行，吸引上萬名民眾前來參與採集彩色胡蘿蔔，體驗獨特的「五彩生活」。

VDS活力東勢自費主辦「國際台灣胡蘿蔔日」，積極推動農業永續發展。雲林縣長張麗善特別感謝VDS對於雲林胡蘿蔔產業的推廣，並指出VDS在東勢鄉建立超過250公頃的契作農田，導入智慧農業技術，有效提升生產力。雲林縣亦在2024年獲得國際智慧城市ICF肯定，縣府期望持續透過科技應用促進地方產業升級，進一步推動農業發展。

總經理王文星表示，今年活動主題為「五彩生活，美力東勢」，象徵農業與生活的完美結合。紫色代表藝術與創意，黃色象徵活力，橘色展現創新，白色強調食品透明溯源，並透過多元活動讓民眾親身體驗農業的生命力。例如，萬人拔胡蘿蔔活動讓參加者感受豐收喜悅，胡蘿蔔創意走秀則展現農業與時尚文化的結合，而胡氣市集則確保食材來源透明，提供安心選購體驗。

「萬人同樂拔五彩胡蘿蔔體驗」，提供舒適採集環境現場氣氛歡樂、場面壯觀；「農機玩具迷宮」，由日本北海道OSADA農機株式會社特製迷你農機玩具，讓孩童化身小小農夫，探索農業樂趣，VDS活力東勢希望透過活動結合色彩美學與農事體驗，不僅讓參與者認識胡蘿蔔的健康與美味，也促進親子互動，帶動地方經濟發展，深化社會對在地農業的關注與支持。

▲VDS活力東勢辦理2025年「國際台灣胡蘿蔔日」活動主題為「五彩生活，美力東勢」，象徵農業與生活的完美結合。（圖／記者游瓊華翻攝）