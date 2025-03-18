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美官員揭密「外星人早已現身」政府瞞80年！　美中俄暗戰外星科技

人們普遍相信，外星人早已登陸地球。（示意圖，AI繪製）

圖、文／鏡週刊

美國紀錄片《揭露時代》（The Age of Disclosure，暫譯）上週在德州奧斯汀SXSW電影節首映，引起轟動。該片由美國資深情報官員、軍事專家及政界人士共同參與，指控美國政府長期隱瞞外星生物及其科技的存在，並揭示一場持續80年的機密掩蓋行動。

《揭露時代》由導演丹法拉（Dan Farah）執導，集結34名美國軍方與情報界的資深人士，他們聲稱曾親眼目睹或接觸過外星生命。其中，前美國國防部高級情報官路易斯埃利宗多（Luis Elizondo）說道：「這是美國政府史上最成功的造假行動，長達80年的謊言與欺瞞。」

《揭露時代》在SXSW電影節首映，引起轟動。（翻攝IMDb）

▲《揭露時代》在SXSW電影節首映，引起轟動。（翻攝IMDb）

紀錄片提及，美國政府不僅知曉外星生命的存在，甚至長期參與和中國、俄羅斯的機密競賽，試圖奪取並逆向工程外星科技。許多參與者堅稱，美國政府的某些高層官員相信，第一個解鎖外星科技的國家將在全球競爭中取得壓倒性優勢。

值得注意的是，這些指控並非來自陰謀論者，而是由一群具高可信度的專家組成，包含前美國政府「不明飛行現象」（UAP）工作小組主任傑伊斯特拉特頓（Jay Stratton）、前美國國防部官員克里斯多福梅隆（Christopher Mellon）、紐約州民主黨參議員柯爾絲滕吉利布蘭（Kirsten Gillibrand），以及現任川普政府的國務卿馬可盧比歐（Mark Rubio），他曾呼籲政府應該正視UFO議題。

美國前高級情報官員Luis Elizondo稱政府掩蓋外星生物真相。（翻攝The Age of Disclosure）

▲美國前高級情報官員Luis Elizondo稱政府掩蓋外星生物真相。（翻攝The Age of Disclosure）

國務欽盧比歐也在紀錄片中現身。（翻攝Mark Rubio X）

▲國務欽盧比歐也在紀錄片中現身。（翻攝Mark Rubio X）

《揭露時代》亦提及著名的「Tic Tac」UFO事件，該事件發生於2004年，當時美軍在聖地牙哥上空拍攝到一個無翼、不排放廢氣，且能以極端速度運動的神祕物體。該飛行器被觀察到能以超越美國最先進戰機10倍的速度移動，並瞬間停止，甚至能在不到1秒的時間內垂直下降8萬英尺，這些特性皆違反現代物理學與空氣動力學原理。

此外，紀錄片還揭露了一項「機密UAP回收計畫」，該計畫據稱早在數十年前便已展開，專門負責回收墜毀的外星飛行器及其生物遺骸。美國國會於2023年針對此事召開聽證會，由前情報官員大衛格魯施（David Grusch）作證，表示政府確實擁有「非人類起源的飛行器及生物遺體」。

「Tic Tac」UFO影片拍攝2004年在聖地牙哥上空。（翻攝網路）

▲「Tic Tac」UFO影片拍攝2004年在聖地牙哥上空。（翻攝網路）

事實上，美國公眾要求政府公開外星機密的聲浪不斷升高，2017年，《紐約時報》揭露五角大廈的「先進航太威脅識別計畫」（AATIP），公開多起軍方UAP目擊報告。隨後國會開始施壓政府公布更多相關資訊，使UFO與外星生物的話題逐漸成為國際話題。

《揭露時代》導演丹法拉在首映後的座談會上說道：「這是一個非常真實的問題，影響層面極為廣泛，更是當今最具跨黨派共識的議題之一，但是一般民眾對此幾乎一無所知。」

不過，仍有影評認為紀錄片缺乏足夠證據，影評人丹尼爾費恩伯格（Daniel Fienberg）指出：「這部紀錄片的問題在於，它無法提供真正的證據，因此也無法被證實或駁斥。」《IndieWire》記者克里斯蒂安齊爾科（Christian Zilko）則評論：「這部片是迄今為止最具說服力的外星人論述，但依然缺乏實質證據。」


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