主管性侵道歉信曝　被害女：別再捐錢給他們

▲裘振宇陸續爆出爭議，已讓他所屬土耳其台灣中心及協會的人道、公益招牌蒙塵。（翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）



圖文／鏡週刊

土耳其台灣中心繼善款流向遭質疑，身兼中心執行長及國際人道建築與教育協會理事長的裘振宇，再遭控惡意解雇被害人T女、包庇性侵犯陳男，被一狀告上法院。根據卷證顯示，時任協會邱姓祕書長證稱，是裘振宇決定調整T的職務，但「當時完全不知道性騷擾這件事」，至於從月薪改成時薪200元由誰決定？邱稱，據他推斷應該是理事長跟協會另一要員羅姓員工有溝通，而羅姓員工證稱：「我知道是理事長決定的」。

挨告的國際人道建築與教育協會，法定代理人是裘振宇，他以答辯狀在庭上主張，對T女莫須有的指控深感無奈須嚴正否認，T申訴的時間雖與職務調動時間「密接」，但在申訴前已考量T工作表現決定調整職務，並非因T申訴才有不利她的勞動條件變更，另稱協會是非營利的公益團體，無任何動機袒護陳彥端、打壓T女、甚至惡意解雇的理由。

對此，T的律師在訴狀中駁斥，指羅姓員工已證稱，T申訴性侵之前的會議，「並沒有討論到職務變動及調整，只有討論T的工作表現。」並質疑「倘若協會對T所為之減薪處分與T的申訴無關，為何要在T申訴後，違反《勞基法》規定，恣意調降原T薪資？甚至在T拒絕接受單方變更工作條件後解雇T？」認為協會已違反《性別工作平等法》。

▲土耳其台灣中心透過國際人道建築與教育協會2023年在台灣募得8千萬元，但遭質疑善款流向不明，甚至流入私人口袋。（翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）



本刊另取得陳男去年2月親筆簽名的道歉信，坦承自己「間接造成T遭公司解雇」，另指：「本人向協會聲明T工作能力良好，聲譽清白，協會應留任T，錯失T係貴協會之損失。」但協會稱，這是陳男與T女的和解協議，不能當作構成違法解雇的證據。雙方在法庭一來一往攻防，待司法盡速查明真相。

「希望大家別再捐錢給他們！」T女接受本刊採訪則氣憤地說，裘振宇身為理事長，發生性平事件卻沒替員工營造安心工作環境，反而有高層要她去跟陳男對質，整個處理機制、架構「是裘振宇允許、授權給主管的」，尤其看到善款流入私人戶頭、裘遭控性騷土耳其男孩、對難民予取予求等爭議弊端叢生，身為單親求職者的她感同身受，願受訪是想呼籲民眾善心別再被利用。

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