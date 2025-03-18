涉包庇主管性侵、開除受害者　裘振宇爭議連環爆

▲以援助土耳其難民發動募款的裘振宇（中）爭議不斷，他所屬的國際人道建築與教育協會再爆出涉包庇性侵犯主管、惡意解雇受害人。（翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

圖文／鏡週刊

土耳其台灣中心爭議連環爆！繼善款流向遭質疑，身兼中心執行長及國際人道建築與教育協會理事長的裘振宇，再遭控惡意解雇被害人、包庇性侵犯。該協會陳姓主管藉故誘騙剛到職的員工T女到飯店性侵得逞遭判刑確定，但包含裘在內的高層處理性平申訴案過程，不但涉替陳男說情、暗示T撤告，甚至還將T調職減薪並解雇，種種行徑讓中心及協會標榜的人道、公益招牌蒙塵。

▲時任國際人道建築與教育協會專案經理的陳男，藉故誘騙剛到職不到10天的T女至飯店性侵得逞，後遭判刑。（讀者提供）

打著人道招牌募款的土耳其台灣中心（台灣－雷伊漢勒世界公民中心）爭議不斷，本刊去年11月踢爆，裘振宇前年2月以土耳其強震賑災為名，透過自己所屬的協會募得8千萬元善款，卻遭質疑未能如期全數送達土耳其，另裘也遭衛生福利部2度認定，曾以私人名義違法募得1,695萬餘元，但裘不服提起訴願，去年遭行政院訴願委員會駁回。近日，裘又遭媒體披露善款流進他的私人口袋，並涉性騷擾及霸凌難民，儘管土耳其台灣中心稱這些指控都是造謠、抹黑、惡意扭曲事實，但爭議持續延燒。

▲土耳其台灣中心透過國際人道建築與教育協會2023年在台灣募得8千萬元，但遭質疑善款流向不明，甚至流入私人口袋。（翻攝台灣雷伊漢勒世界公民中心臉書）

本刊再接獲爆料，負責替該中心募款的國際人道建築與教育協會竟爆發性侵案，身兼中心執行長及協會理事長的募款發起人裘振宇遭指控，與協會高層涉包庇性侵犯主管，並惡意解雇遭性侵的被害員工，因此被一狀告上法院。

▲T女接受本刊採訪呼籲，願出面受訪是希望民眾善心不要再被裘振宇利用。示意圖，非當事人。（pakutaso）

本刊進一步調查，這起權勢性侵案，擔任協會專案經理的陳男，以協助下屬的業務困擾為由，竟把到職不到10天的T女拐到飯店性侵得逞遭判刑，包含裘在內的協會高層知情後竟涉包庇，T遭性侵後，陸續將她調職減薪並解雇，讓T一氣之下提告協會。

▲T女向協會申訴後，由裘振宇擔任申訴處理委員會主任委員，並以主席身分裁示不受理該申訴案。（讀者提供）

▲陳男認罪後親筆簽名寫下道歉信給T女，坦承自己間接造成T女遭公司解雇。（讀者提供）

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】土耳其台灣中心再爆醜聞 裘振宇遭控包庇性侵犯主管

【公益組織爆性侵1】女員工才到職就被騙進飯店性侵 私處驗出主管DNA成鐵證

【公益組織爆性侵2】高層竟問T女：警察不能吃案？ 護航性侵犯電郵、通話內容曝光