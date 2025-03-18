大罷免！　藍綠啟動熱戰原因曝

▲國民黨迎戰罷免浪潮，祭出反廢死、反戒嚴議題，力拚「公投綁罷免」。



圖文／鏡週刊

罷免35名藍委第二階段連署逐漸增溫，因應綠營啟動下鄉宣講助攻，國民黨主席朱立倫17日率全體藍委在立法院議場前召開記者會，宣示推動「反戒嚴」「反廢死」公投，盼透過論述拉回中間選民與泛藍支持者，為反罷免投票預熱。

因應「人民是頭家」宣講活動，民進黨11日由組織部召集各縣市黨部主委舉行全國宣講會工作協調會議，被視為中央黨部終於對協助罷免開綠燈，據悉，有地方黨部已開始規劃由議員召開小型客廳會，強化與罷團搭配衝刺二階連署，綠營黨內派系動作也轉趨積極，湧言會17日就舉行記者會，大動作宣示派系所屬的各縣市議員將強化罷免服務工作。

▲民進黨「人民是頭家」宣講活動從台中出發，現場聚集不少支持者。

民進黨週末在台中、桃園的兩場「人民是頭家」宣講活動，都壓軸播放總統賴清德去年競選時的政見發表會影片，指國民黨「不再反共，甚至親共」，無獨有偶，罷團3月初在台中舉辦「台派、民國派攜手反共」活動，顯示大罷免的論述逐漸聚焦反共、護國安，要挑戰藍營支持者的基本信念。

▲行政院長卓榮泰（圖）是「人民是頭家」系列宣講活動壓軸講者。

一位桃園罷團成員告訴本刊，他們在第一階造冊過程中，發現某些里的民眾連署特別踴躍，對照去年中選會公布的大選投票資料，這個里其實是偏藍的里，顯示有不少藍營支持者也不滿目前國民黨團的表現。



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