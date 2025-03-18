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傅崐萁爭議一次看　家族縱橫花蓮逾30年

徐榛蔚與傅崐萁假離婚，2人均遭判刑，夫妻倆仍叱吒花蓮政壇近30年。（翻攝花蓮縣政府官網）

▲徐榛蔚與傅崐萁假離婚，2人均遭判刑，夫妻倆仍叱吒花蓮政壇近30年。（翻攝花蓮縣政府官網）

圖文／鏡週刊

本刊調查，傅崐萁早年人稱小傅，綜橫股市多年，1997年涉嫌炒作凱聚、昱成等上市股票，隔年遭起訴，官司纏訟20年後，最高法院在2020年駁回上訴定讞，傅崐萁遭判刑2年10個月。不過，他在官司確定前，早一步以「個性不合」為由辦理離婚登記，後來他就職花蓮縣長，宣布由前妻徐榛蔚出任副縣長，即便不久他即入獄服刑，仍由徐接任縣長，法院認為2人涉及偽造文書假離婚，分別判刑6月和4月。

傅崐萁家族叱吒花蓮政壇近30年，此次競選小物案由北檢指派肅貪黑金專組檢察官黃琬珺指揮北機站調查，上個月底首度搜索蘇意舜住家及戰天下位於花蓮市區的公司等5地，本月11日又搜索另位李姓被告位在台中及花蓮的住家等三地，由外而內，即是鎖定傅崐萁偵辦。

檢調追查理想大地弊案多年，最後法院僅判掛名負責人的鮑男逃漏稅1年10月，傅崐萁無罪。（翻攝理想大地臉書）

▲檢調追查理想大地弊案多年，最後法院僅判掛名負責人的鮑男逃漏稅1年10月，傅崐萁無罪。（翻攝理想大地臉書）

傅崐萁政治實力雄厚，但也多次涉及官司入獄或言行引起各界注目，例如炒股、假離婚與傳出性騷，爭議一籮筐。近來花蓮退休名師「葉霸」在本月初嗆聲傅崐萁，竟被人架離，引起各界高度關注，不少花蓮鄉親更是憤慨，傅崐萁出面道歉，花蓮地檢署也將涉案的國民黨部副主委以1萬元交保，讓罷免他的聲勢更加強大。 此外， 2024年花蓮地震，傅崐萁在臉書貼文家中一片狼藉，只好去住民宿，文末還附上一堆洋酒及高級禮盒影片為憑，引爆網友質疑收受大量禮品。

傅崐萁（中）因合機炒股案入獄後，高院調查另件凱聚炒股案，在2018年提訊他開庭，傅不但戴口罩，且用文件遮擋手上戒具。（中央社）

▲傅崐萁（中）因合機炒股案入獄後，高院調查另件凱聚炒股案，在2018年提訊他開庭，傅不但戴口罩，且用文件遮擋手上戒具。（中央社）

前年爆發metoo風暴，傅崐萁也遭控在縣長任內對媒體人親吻及強抱涉及性騷，但他不承認犯行，還要求對方拿出證據提告。 離譜的是，傅崐萁擔任花蓮縣長任內發包25個有關縣長施政的媒體採購案，得標者皆為花蓮在地記者，可獲得14萬至46萬元不等酬勞，爆發收買媒體風暴。

1997年間，他曾被控炒作凱聚等股票，纏訟20年，後來遭判刑2年10月定讞。傅崐萁當時剛選上縣長，與妻子徐榛蔚離婚，他指派「前妻」當副縣長，後來再由徐接任縣長，這招前所未見，震驚政壇，但2人也在2011年被認定假離婚，被依偽造文書罪判刑6月及4月。此外，他也曾捲合機內線炒股案，2018年被判刑8月定讞，不論從政或參與股市投資，一路走來跌跌撞撞，風波不斷。

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