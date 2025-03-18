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傅崐萁新案件曝光　司法風暴纏身

台北地檢署近月來針對藍營競選小物3度搜索，花蓮地檢署也暗中追查幸福水泥案是否有公務員向業者趁機勒索，劍指花蓮王傅崐萁意味濃厚。

▲台北地檢署近月來針對藍營競選小物3度搜索，花蓮地檢署也暗中追查幸福水泥案是否有公務員向業者趁機勒索，劍指花蓮王傅崐萁意味濃厚。

圖文／鏡週刊

3月14日，台北地檢署指揮調查局北機站兵分三路，搜索國民黨立法院黨團總召傅崐萁位於花蓮豪宅旁的員工宿舍，並秘密傳喚相關證人，懷疑傅崐萁透過戰天下公司從中國取得大批修容組等競選小物，再提供給藍營立委轉送選民，疑涉反滲透法、商業會計法及偽造文書等罪，這已是檢調半個月來第3度針對此案密集發動偵蒐行動。花蓮地檢署也暗中追查幸福水泥案，是否有公務員向業者趁機勒索，劍指傅崐萁的意味相當濃厚。

對於檢調突如其來的偵查作為，傅崐萁顯然被激怒，第一時間不但怒氣沖沖砲轟北檢對此案沒有管轄權，還批評檢調帶走在他家「種花種草」的園丁，意圖粉飾太平。過了2天，他又召開記者會砲轟政治追殺，當被質疑戰天下負責人蘇意舜是他擔任花蓮縣長時的觀光處長，後來還開旅行社大量承包花蓮縣府標案，傅崐萁則不斷跳針反問「多少錢？」讓全案更顯疑點重重。

本刊調查，檢調密集搜索鞏固事證，懷疑戰天下公司就是傅崐萁的白手套，且蘇意舜不只是傅崐萁的親信，過去她擔任觀光處長時還兼任常春藤農場民宿、後山常春藤旅行社及合豐汽車租賃公司負責人，遭監察院彈劾。

北檢指揮調查局北機站搜索傅崐萁豪宅旁的員工宿舍，追查競選小物相關金流。（鏡新聞提供）

▲北檢指揮調查局北機站搜索傅崐萁豪宅旁的員工宿舍，追查競選小物相關金流。（鏡新聞提供）

傅崐萁提供管道讓藍委「團購」的修容組（圖）相當精緻，檢調追查是否有中資介入。（翻攝四叉貓臉書）

▲傅崐萁提供管道讓藍委「團購」的修容組（圖）相當精緻，檢調追查是否有中資介入。（翻攝四叉貓臉書）

後來蘇轉任另間艾咪兔旅行社負責人，從2016年至去年間，取得花蓮縣府20件標案，總金額約2,177萬元，其中有無不法？有待檢調一併追查。此外，傅崐萁還透過一名李姓友人經手諸多事務，專案小組日前也約談到案，並搜索他位於台中與花蓮的二地住所，預料近期還有新一波偵搜行動。

本刊調查，戰天下公司成立於2022年10月，專案小組正密集比對相關帳冊，若該批修容組是由中國方面無償提供，影響程度將瞬間升高為國安事件，形同中國透過傅崐萁疏通藍委，因此，檢調急欲釐清鍾小平及其他藍委收取傅崐萁競選小物，背後資金來源及戰天下的進出貨紀錄、成本及相關金流，以釐清真相。

傅崐萁透過LINE頻貼文給黨內同志，意指遭綠營政治追殺。（示意畫面）

▲傅崐萁透過LINE頻貼文給黨內同志，意指遭綠營政治追殺。（示意畫面）

本刊掌握，檢調偵辦本案重點有二，一是戰天下的數十萬套修容組來源及是否有購買金流？由於該批修容組與中國購物網淘寶的一系列產品極為相似，明顯與藍委所稱僅30元的價格顯不相當，是否低價轉讓競選小物或藉此規避贈送超過30元物品涉賄選而鑽法律漏洞？或是該批修容組就是由中方資助、餽贈？ 根據政治獻金法及反滲透法規定，候選人不得收受中國相關政治獻金及資源，任何人也不得受滲透來源指示、委託或資助及捐贈政治獻金，違者處5年以下有期徒刑。

【傅崐萁再陷風暴】不只競選小物還另爆幸福水泥案　傅崐萁司法風暴纏身

▲檢調追查理想大地弊案多年，最後法院僅判掛名負責人的鮑男逃漏稅1年10月，傅崐萁無罪。（翻攝理想大地臉書）

再者，戰天下即便有購買進貨金流，不論來源是否為中國，若傅崐萁提供多位藍委各1萬組，加上台北市議員鍾小平今年2月自爆，他的一萬套修容組是傅崐萁送的，隔天雖改口是花錢向戰天下買的，並且提出發票為憑，外界仍懷疑是假買賣、真贈送，這部分也有待辦案單位釐清。 此外，藍委是否出錢向戰天下購買修容組？也是檢調追查的重點，若雙方無實質購買金流，形同無償取得該批競選小物，廠商則有涉及開立假發票的問題，加上藍委受贈若未如實申報，上述相關人也有違政治獻金法、商業會計法或偽造文書等罪責。


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