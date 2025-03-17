網紅「謊稱大學生」闖送肉粽直播偷拍　法師、家屬怒：出來道歉

▲網紅直播送肉粽，家屬及法師憤怒。（圖／道長許白龍臥雲提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化花壇鄉劉厝村昨日（16日）晚間9時舉行「送肉粽」科儀，村長依照慣例提前公布送煞路線，原本是想提醒民眾提前迴避，以免沾染煞氣。沒想到竟然有網紅自稱是大學生需直播記錄過程，喪家及法師道長當場婉拒，家屬相當不滿，竟然有人把別人家的喪事變成八卦話題，甚至尾隨跟車，法師也公布該網紅的IG，望限期內道歉否則提告。

昨天深夜傳出有某探險網紅在網路開直播「送肉粽」過程，超過千人觀看，道長及家屬得知後相當氣憤，法師在臉書砲轟網紅「真的是太過分了」，到現場先騙說是大學生要做記錄，家屬這邊也明確表態不給與拍攝與拍照，請他們3位離開，結果是竟是某探險台直播，在抖音、IG、Line大肆公佈，造成家屬二度傷害，真是情何以堪。

▲法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／ETtoday資料照）

不僅如此，網紅直播還一路尾隨跟車，事後有網友將影片傳給道長，從畫面中，發現他們不斷跟車，還近拍燒過紙錢的地方，「一路尾隨，真的太過份！」，強烈要求他們出來道歉。

送肉粽影片跟到半路跟丟了，沒有陪同一路送到海邊，也引來許多網友留言，有網友提醒「回家開車要小心」、「要先去其他宮廟拜拜比較好」，但也有人認為不尊重執事人員與家屬。

當地村長他也聽說有網友開直播全程實況播放，他表示，現在「送肉粽」對老一輩人比較有禁忌，年輕人反而是充滿了好奇心，也提醒年輕人千萬不要太鐵齒，送肉粽應心存敬畏才是。

▲網紅直播送肉粽，家屬及法師憤怒。（示意圖／楊昇樺提供）