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八炯嗆上街遊行！移民署挨批處分親共陸配太慢　署長親上火線回應

▲移民署長鍾景琨19日晚間回應網紅八炯、強調嚴正執法。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署長鍾景琨19日晚間回應網紅八炯、強調嚴正執法。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前陸配網紅「亞亞在台灣」的劉振亞中因拍攝影片公然鼓吹武統言論，經移民署依法廢止依親居留許可，引發社會高度關注。政治色彩鮮明的反共網紅八炯19日透過社群平台threads喊話「移民署下週五前不給其他舔共陸配相關處置結果的公開說法，我要來發起集會遊行抗議了！我台灣人我反共！」對此，移民署署長鍾景琨19日晚間親上火線回應。

移民署表示，台灣是尊重言論自由的社會，但特定人士主張以武力消滅我國主權言論，已涉及違法，未來移民署定依法嚴辦，針對目前掌握的「恩綺」及「小微」等個案，均已積極調查中，並會同相關機關進行處置，將適時向社會大眾說明結果。

▲移民署長鍾景琨19日晚間回應網紅八炯、強調嚴正執法。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署強調，我國是民主法治國家，行政機關依法作成處分前，需要蒐集及研析完整事證，並依法通知當事人陳述，以完備相關行政程序，各項作業均依法規持續進行，強調「調查中個案不便透露細節」

對於網紅八炯揚言發起遊行抗議，移民署表示，感謝國人共同關切國家安全議題。針對近期網路言論影射「移民署未積極查處相關案件」明顯與事實不符，移民署嚴正駁斥，並重申國家安全及社會安定立場。

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