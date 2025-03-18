誘騙少女性交還拍照！通緝犯爽玩Cosplay沒在怕　前女友：快報警

▲山海被通緝後，仍到展場玩Cosplay。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅「茶A」（本名：山海）因以金錢誘騙未成年少女性交，並拍攝私密照片及影片等，案經上訴高等法院，被依兩罪判4年有期徒刑，並於2024年1月19日通緝。然而，山海近日無視通緝，直接參加展覽並大玩Cosplay，讓前女友看到後氣炸PO網，「溫馨提醒：大家在場次看到可以打電話報警，警察就會來認親了」。

山海前女友、網紅米砂（Misa）在臉書發文表示，她在臉書看到有人發文，才知道前男友山海又出來玩Cosplay，「大家在場次看到可以打電話報警，警察就會來認親了。另外，我真的覺得他很猛，通緝ing還衝去場次出角」。

她坦言，7年前跟對方分手的確鬧得不愉快，因此後續前男友發生的案件都與他無關，但仍多少知道對方發生的事，因為好奇對方怎麼這麼快就服刑出來，沒想到竟然是通緝中的狀態。

判決書指出，山海2022年4月22日以一人分飾兩角的方式，誘騙13歲少女以4萬6000元的代價進行性交易，然而發生關係後僅給1000元就神隱；另外，山海也誘騙另名12歲少女，聲稱可以拍攝私密照賺錢，並在拍攝後神隱。

案經上訴最高院，法官認為山海罪證明確，因此依與未滿十四歲之人為性交易罪、引誘少年製造猥褻行為之電子訊號等兩罪，判4年有期徒刑。

據了解，山海事後將臉書關閉，目前已無法搜尋。