養生館徵美容師卻「只要女生」！業者慘罰30萬　男受創求償吞敗

▲彰化一名養生館女老闆徵美容師卻「只要女生」，慘罰30萬又挨告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名黃姓男子上臉書，看到養生館女老闆在臉書徵美容師，傳訊應徵後遭婉拒「我們是要女生喔」，憤而向彰化縣政府提出申訴，經縣府性平等工作會審定楊女違反性別工作平等法，裁罰楊女30萬，黃男又認為他被楊女這句話冒犯，導致他去諮商、看醫生，ㄗ提告向楊女求償8萬元。不過民事部分，員林簡易庭認為黃男受損害的舉證不足，判楊女免賠。可上訴。

判決指出，黃男在臉書社團「員林人大小事」看到應徵美容師廣告，內容為「歡迎二度就業！正職兼職都可！歡迎有興趣的女性朋友加入」於是於2023年11月29日私訊養生館楊姓負責人表示想應徵，遭楊女婉拒「不好意思，我們是要女生喔」。

楊男不滿，將楊女告上法院，認為楊女因性別因素拒絕他面試，讓他受到冒犯，楊女竟然說「只要女生」，讓他

人格權、健康權受損，導致他產生焦慮症而去諮商、看醫生，向楊女求償8萬元精神損害金。

審理時楊女表示，她不認為黃男會因「我們是要女生喔」就導致身體、精神受創，因調閱楊男是否先前就有精神科就診紀錄，而且她已因此事，被彰化縣性別平等工作會以違反性別工作平等法第7條規定裁罰30萬元，她也已繳納罰金，並不能因為這句話，就認為她有污辱黃男名譽的意思。

法官指出，根據彰化縣政府的訪談記錄，楊女認為「養生館工作有美體的部分，覺得女生比較適合，怕男生對女生按摩有性騷擾疑慮」，然而美容師工作內容為按摩、除毛、臉部保養，這些服務並無性別因素在內，因而楊女限制求職者性別，已違反性別平等工作法。

不過，法官指出，黃男雖提出諮商預約紀錄、醫院藥袋，但沒有舉證和楊女的徵人廣告有關聯，難認楊男友受到任何損害，而且根據藥袋顯示，取藥時間為2024年12月2日，據本案發生時間已1年多，難認和徵人廣告有關，判楊女免賠。可上訴。