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「外省囝」前員林鎮長蔡教義辭世　享壽88歲

▲前員林鎮長蔡教義。（圖／邱美都老師提供）翻攝自國民黨員林市黨部

▲前員林鎮長蔡教義辭世。（圖／邱美都老師提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣前員林鎮(現員林市)長蔡教義於3月11日辭世，享壽88歲，消息傳來，老鎮民頓時籠罩在一片哀戚之中，許多老員林人紛紛表示不捨，追憶這位曾為地方付出許多貢獻的領導者，在任8年期間，對公所同仁更是捨得付出，每年自掏腰包打純金牌獎勵績優員工，他的辭世，更是讓員林失去一位深受敬重的長者與朋友。

蔡教義是一名「外省人」，山東省流亡學生，當年隨著國民政府來到台灣，就讀實驗中學(現在崇實高工)，雖只有實中畢業，為人海派，結識不少政商人士，當年跟黨內對手爭員林鎮長時，由他代表國民黨出戰，高票當選連任。

▲前員林鎮長蔡教義。（圖／邱美都老師提供）翻攝自國民黨員林市黨部

▲前員林鎮長蔡教義(中)。（圖／翻攝自國民黨員林市黨部）

蔡教義先生的政治生涯始於彰化縣議員，他曾連任三屆（第9、10、11屆），為地方爭取不少建設與資源，然而，更令人印象深刻的是他於民國79年至87年連任兩屆員林鎮鎮長（員林鎮於民國104年改制為員林市）的經歷。

不少公所老員工回憶起這位老長官，認為蔡教義鎮長，雖然他是外省人，但台語也很溜，不僅平日關心員工，每年年終時，掏腰包送金牌獎勵績優同仁，蔡教義憑藉自身的努力與能力，在黨內競爭激烈的環境中脫穎而出，最終贏得民心，連任兩屆鎮長，這份成就更顯珍貴。

卸任後蔡教義帶著妻子及2子居住在員南路鐵皮屋內，雖然不過問政治，但他仍關心地方事務，始終堅持原則，這份清廉的形象，更深植人心。

▲前員林鎮長蔡教義。（圖／邱美都老師提供）翻攝自國民黨員林市黨部

▲前員林鎮長蔡教義(左二)。（圖／翻攝自國民黨員林市黨部）

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