立榮航空首度東金包機直飛　173金門旅客抵台東促進雙邊交流

▲立榮航空首度東金包機直飛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動與金門縣的雙向包機互訪，建立更緊密的合作模式。17日，首架「東金包機」由立榮航空執飛，載運173名金門旅客抵達台東，包括金門縣政府觀光處長許績鑫等人，受到熱情迎接。台東航空站特別在機坪施放「噴水禮」，縣府交通及觀光發展處也準備原住民花圈迎接來訪貴賓，展現誠摯歡迎之意。縣府表示，當天也有173名台東居民搭乘包機直飛金門，這項航線的啟動不僅便利雙方居民旅遊，也將促進台東與金門的經濟及觀光發展。

台東縣長饒慶鈴表示，台東與金門長期保持密切交流，雙方曾透過行銷合作，以金門高粱與台東鳳梨釋迦交換推廣地方農產，獲得熱烈迴響。此外，金門曾將行駛於大小金門間的「太武輪」，以台東優質好米交換贈與綠島，支持離島交通。她期待未來能進一步深化資源共享與互惠互訪模式，推動兩地觀光及文化交流，進一步促進縣市友好情誼，帶動經濟發展。

這次台東、金門包機航線的開通，讓兩地居民享有更便捷的旅行選擇，也為觀光業帶來嶄新契機。金門旅客無需長途舟車勞頓，即可輕鬆抵達台東，感受當地壯麗的自然景觀、獨特的部落文化、溫泉療癒及特色美食與農產品。同時，台東居民也能利用此航線，快速造訪金門，體驗當地豐富的歷史遺跡與獨特的戰地文化。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，今年縣府團隊積極推動多條國內外包機直航服務，不僅便利居民出遊，也吸引更多遊客造訪台東。他對於此次台東與金門縣政府共同促成的首航直飛計畫感到欣喜，並期許未來能持續開通更多航班，為兩地觀光產業開創新局。

來自金門的旅客林先生表示，台東是台灣空氣品質最佳的城市之一，長久以來一直想親自來訪，此次能與家人朋友一同旅行感到特別開心。他一下機便深呼吸，立刻感受到清新的空氣與放鬆的氛圍，期待能深入品味台東美食，並體驗當地的文化魅力。

為熱情迎接來自金門的訪客，台東縣政府特別安排融合原住民文化的迎賓儀式及營火晚會，讓旅客能欣賞台東原住民族的傳統祭儀、歌舞表演，並深入感受當地文化特色，為此次旅行增添難忘體驗。

▲立榮航空首度東金包機直飛。（圖／記者楊漢聲翻攝）