防共軍演習「假戲真做」　金防部金門大橋50兵力裝甲車備戰操演

▲金防部金門大橋裝甲車備戰操演。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

近來共軍機、艦在我台海周邊活動未減，近期更疑似出動權宜輪破壞我海底電纜，持續擴大「灰色地帶」襲擾。對此，國防部顧立雄日前透露，國軍除對中共灰色地帶手段研判分級，也計畫以「立即備戰操演」應對；相關人士證實，國軍這項任務將自下周一（17日）起首度展開，為期五天。金防部今天17日早上10:30分在金門大橋演練動用50十兵力進行裝甲車備戰操演。

國防部長顧立雄日前於媒體茶敘中透露，中共近年頻繁在我周邊發動海、空域灰色地帶襲擾，儘管次數頻繁，但不排除當中有「由訓轉戰」的潛在意圖，因此，國軍除會藉共軍演習關鍵徵候、研判其手段進行「低、中、高」強度分級，並以「立即備戰操演」方式應對威脅情形。相關人士證實，國軍將從下周一（17日）起，實施五天的「立即備戰操演」，這也是該政策公布後首次實施。任務期間，三軍部隊將提高戒備，針對共軍實質作為予以應對；由於本次屬全面性操演、不分擔負戰備與否，因此也被外界視為今年「漢光41號」演習的暖身操。

金防部表示:17日在金門大橋進行戰備演練為例行性,由金防部機步一連裝甲車駕駛CM21裝甲車，克服地形高低起伏障礙，抵達防護目標位置。機步一連各排、班長率領官兵佔領有利位置後，快速在在交互掩護下前進，快速進入設施內執行搜索及限制空間戰鬥，於室內狹窄空間，依威脅位置，持續變換隊形，以應對可能突發的狀況，有效驗證防護作戰能力。現場也吸引很多遊客拍照直呼親切。