少警隊與台東縣府少輔會攜手進校園　加強反毒反詐教育

▲縣警察局少年警察隊結合台東縣政府少年輔導委員會深入校園宣導反毒反詐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為強化校園反毒教育，降低青少年誤觸毒品風險，台東縣警察局少年警察隊與台東縣政府少年輔導委員會，近日前往台東縣立桃源國中舉辦「114年毒品熱區翻轉」校園拒毒宣導活動，向學生介紹新興毒品類型、辨識方法以及可能接觸毒品的場合，並提供應對技巧，以提升學生的自我防護能力。

根據《毒品危害防制條例》規定，政府於108年設立毒品防制基金，涵蓋矯正觀護、醫療社福、校園防制、社會維安及就業促進等五大領域，其中，校園毒品防制著重於偏遠地區及藥物濫用高風險學校的多元適性教育、戒癮少年適性就學，以及拒毒宣導活動。本次活動即為少年警察隊的重要推動項目之一。

在宣導過程中，現場38名師生踴躍參與，與講師熱烈互動。學生們提出許多關於毒品種類及其對身心影響的疑問，主辦單位也詳細解答，幫助學生了解毒品對健康與未來的潛在危害，避免因一時好奇而陷入毒品泥沼。

台東縣警察局強調，反毒工作是政府的重要政策，隨著社會資訊來源日益多元，學生接觸毒品的風險增加，因此校園法治教育宣導更顯重要。警方也呼籲家長關心孩子的日常生活，提醒他們遠離毒品誘惑，共同維護健康安全的成長環境。