▲「台東師生陶藝作品展」寶町藝文中心登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府即日起至4月24日在台東市寶町藝文中心舉辦「113學年度師生陶藝作品展」，並於15日舉行開幕儀式，由教育處長蔡美瑤主持揭展。本次展覽匯集50所國民中小學及幼兒園學生的陶藝作品，從中精選100件優秀作品展出，呈現學子們對藝術創作的熱情與成果，歡迎民眾前往欣賞。

這場展覽是台東地區陶藝教育的重要年度盛事，展出作品涵蓋超過一半的國民中小學陶藝學習成果。透過藝術創作，學生不僅能發掘創作的樂趣，也能在課程中培養審美能力與創意表達。學校提供完善的陶藝實作課程，包含教學材料配送、作品燒製服務等措施，讓師生能夠無後顧之憂地投入藝術學習。許多教師表示，這些資源大幅提升了校園美感教育的推動效率，而學生們的創作更是展現了驚人的藝術潛力。

教育處指出，今年展覽以「春與花」為主題，希望透過陶土創作捕捉春天的氣息與花朵綻放的瞬間。春天象徵希望與新生，而花朵則承載美好與祝福，每件作品都展現了學生們對大地的敬意與對生命的讚頌。透過親手揉塑泥土，將春日意象轉化為永恆的藝術創作，使展覽不僅是一場技藝交流，更是一場與自然共鳴的藝術饗宴。

教育處長蔡美瑤表示，「藝起樂陶陶」師生陶藝展自2012年開辦以來，從最初僅有六所學校參與，發展至今已吸引超過五十所學校加入。為提供更完善的陶藝教育，計畫內容不斷調整與優化，研習課程依據教師需求分為初階與進階班，讓師生能循序漸進地學習。台東陶藝教育不僅是一種藝術培養，更是一場融合創新、熱情與成長的旅程，持續為地方孕育更多具潛力的藝術人才。