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台東女情緒低落　警方專業應變能力+人道關懷獲肯定

▲警方及時挽救輕生女子性命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲警方及時挽救輕生女子性命。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局成功分局長濱分駐所日前成功處理一起意圖輕生案件，展現警方的專業應變能力與人道關懷。事件發生於長濱鄉粗石橋，一名年約34歲的王姓女子因患有憂鬱症，近期與同事及家人相處不睦，情緒陷入低谷，並自行撥打報案電話表示欲輕生。

接獲通報後，長濱所副所長劉紹弘與警員林純年立即趕赴現場，發現王女情緒低落但身體無礙。兩名警員隨即展開安撫勸導，穩定其情緒，並立即通知其母親前來陪同。最終，警方協助其母親將王女送往玉里榮民醫院接受進一步醫療協助，並依規定進行自殺防治通報。

本案中，長濱所員警展現高度的危機處理能力與專業素養。接獲通報後，警方迅速趕赴現場，確認王女無立即生命危險後，耐心與她對話，聆聽其心聲並給予適當支持。警員以溫和且堅定的態度安撫她的情緒，同時聯繫家屬前來陪伴，確保她得到充分的心理支持。事後，警方依照標準程序，透過衛生福利部自殺防治通報系統進行線上通報，以確保王女獲得後續心理健康支持與醫療追蹤。

成功分局分局長龔士哲對本案處理結果表示肯定，強調：「面對有輕生意圖的民眾，第一時間的專業處置往往是挽救生命的關鍵。長濱所副所長劉紹弘與警員林純年的即時反應與專業處理，充分展現了警察為民服務的精神。」

龔分局長呼籲，社會大眾若發現親友情緒低落、行為異常，應適時關心並尋求專業協助，共同構築自殺防治的社會安全網。他強調，警方將持續加強危機處理培訓，並在保護民眾人身安全的同時，也關注心理健康，提供全方位的協助與保障。

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