美國周末極端氣候！龍捲風、沙塵暴「36人死亡」　數十萬戶停電

▲美國奧克拉荷馬州「極端氣候」導致高速公路翻車。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國多州上周末遭遇極端天氣侵襲，龍捲風、強風及沙塵暴引發災情。截至當地時間16日，風暴已造成密蘇里州、密西西比州、阿肯色州、堪薩斯州、阿拉巴馬州和德州等6州共36人死亡，數百棟建築受損，數十萬戶停電。其中，密蘇里州傷亡最為嚴重，官方仍在搜尋失蹤者，引發美國總統川普表達關切。

根據《路透社》，美國多個州最近迎來「極端氣候」，導致龍捲風、強風、沙塵暴引發人員傷亡和建築物等財產損失。對此，川普表達高度關切，並下令國民警衛隊赴阿肯色州支援救災。

密蘇里州死亡人數最多，該州5個郡共有12人喪生，官方仍在尋找一名失蹤者，全州27個郡受災嚴重。其中，巴特勒郡（Butler County）有超過500棟房屋、一座教堂和一家雜貨店被毀，當地一座移動住宅園區「完全毀滅」。

密西西比州州長里夫斯（Tate Reeves）透過社群媒體X發文表示，該州共有6人死亡，29人受傷，全州有21個郡通報風暴災情。阿肯色州緊急管理部門則通報3人死亡，另有32人受傷。

堪薩斯州謝爾曼郡一場由沙塵暴引發的車禍涉及50多輛車，造成8人死亡，多名傷者送醫急救。德州阿馬里洛地區（Amarillo）也因沙塵暴引發車禍，導致3人喪生。

阿拉巴馬州州長艾維（Kay Ivey）透過X證實，該州至少2人因極端天氣死亡，並強調全州67個郡中，有52個郡通報災情。

美國國家氣象局統計，截至16中午，風暴期間共記錄到39起龍捲風事件，實際數字仍待確認。風暴過後，受災地區仍有超過34萬戶停電，當局持續進行搶修與救援行動。