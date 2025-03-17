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好市多飲水機標錯「最佳調乳溫度」？她喊有安全疑慮...掀兩派論戰

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多是許多民眾最愛逛的大賣場之一。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／閔文昱報導

美式賣場好市多（Costco）量多又實惠的價格，常吸引許多人前往採購。不過，有會員近日發現，飲水機的標示聲稱已調整至「最佳調乳溫度」60度，以方便家長為嬰兒泡奶，雖然設計相當貼心，但有安全疑慮，因為「泡奶粉的溫度應該是70度」。貼文一出，竟引發兩派論戰。

一名女網友近日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO出畫面分享，好市多的飲水機上標示「此飲水機已設定為最佳調乳溫度60℃」，雖然設計很貼心，但泡奶粉的溫度應該是70度，60度有安全疑慮，容易殺菌不完全，進而造成嬰兒身體生病「想麻煩costco可以改進一下，謝謝」。

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▲好市多飲水機調乳溫度引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多飲水機調乳溫度引發爭議。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少網友認同原PO觀點，認為「既然有註名最佳調乳溫度，那就是70度爲標準」、「本來就是要70度泡奶，不會泡完直接給小孩喝的，要降溫一下」、「作者好心提醒最佳溫度是70度沒錯…然後一堆沒生過小孩做過功課泡奶過的在那邊自以為說教的是，殺菌是殺奶粉的菌，飲水機也不確定可以完全無菌」。

不過，也有網友質疑「這個設置是提供方便，而不是人家就應該的，帶嬰兒出門如果需要泡奶，自備熱水奶粉才是應該」、「RO過濾出來為何會有病毒」、「70度能殺死多少細菌」、「以前泡奶溫度是40度呢，店家不用太貼心，讓使用者自己調也沒那麼多問題」。

事實上，營養師嫚嫚過去就曾說明，根據世界衛生組織（WHO）正式指引建議，「針對1歲以下嬰兒，沖泡配方奶時的水溫，必須是經過煮沸、過濾及滅菌後的開水，調配時使用70°C的水溫」，因為配方奶中仍可能含有害病菌，經實驗證實，若使用70°C的水調配，可大幅減低阪崎腸桿菌和沙門氏菌的感染機率。

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