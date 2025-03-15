好市多「壽司當天就過期」寧丟掉　會員寫信喊打折！結果傻眼　

▲原PO納悶，為何即期品不推出折扣呢？（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

「只要有打折一定有人等，不管在哪買？」一名網友去逛好市多，發現壽司當天就要過期了，但賣場寧願報廢丟棄，也不推出即期特價，這讓他百思不得其解。文章曝光後，網友直言食安風險才是關鍵，「吃壞肚子誰賠？」也有會員曾寫信去建議，得到錯愕的答案。

一名網友在臉書《爆廢公社》表示，好市多冷藏櫃的海鮮壽司，期限只到當天（3月12日），如果閉店前沒有售出的話，這些壽司就要被丟掉，讓他直呼有些浪費。

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原PO繼續說道，雖然有配合的回收廠商，為何賣場不跟進超商做即期特價呢，「即期品打折5折、6折都好，只要有打折一定有人等，不管在哪買。」

底下網友熱議，「收工前有免費試吃可以吃到爽」、「慣不得，要是開始有出清，一堆吃相難看的就不買正價，特殊族群會員就專等出清，尤其是洋蔥吃到飽那群」、「會增加購買率，相對奧客機率也會暴增」、「大賣場發每晚8點以後，沒賣完的壽司跟生魚片，就會降價賣」、「日本都直接半價」。

許多人也直言，吃出食安問題更賠不起，「吃出問題你要賠嗎」、「吃麻糬噎死都要餐廳負責了，這鮮食即期品吃到拉肚子算誰的？」「如果有人說他吃出問題了，說不新鮮，賠的錢可怕啦，還會被一直關照，整個都不用開了」、「正常，台灣猴子太多，寧願報廢也不要拿來賠什麼賠償金」、「因為不想承擔吃壞肚子的風險」、「食物中毒誰賠？海鮮是第一位，不說過期，光買回家過2小時，我吃了就中毒，上吐下瀉，超過6小時，我姊吃了送醫院」。

有會員透露，曾有寫信去好市多，建議可以即期品便宜賣，「我這區的好市多只回我，真的有需要的話可以現場跟主管洽詢，想當乞丐超人錯了嗎？」