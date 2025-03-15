獨／檢討派出所警徽不符！督察挨轟背黑鍋　找到了⋯報告是他寫　

▲高雄市政府警察局苓雅分局的成功路派出所被「陪督」發現警徽部分不符。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

網友在知名臉書社團《靠北police》揭露一份督察報告，表示高雄市政府警察局苓雅分局成功路派出所值班台背後的警徽部分不符，還強調是督察室督導並寫在督導內容當中，不過有督察人員向《東森新媒體ETtoday》抱怨，這份督導報告的撰寫者並非是「自己人」，非常無奈覺得背了黑鍋。

有網友在臉書知名社團《靠北police》揭露此事，質疑高雄市警察局督察室是不是在亂督導，還貼上一張「督導內容」其中寫到「督導苓雅分局成功路派出所，查成功所執勤台後方鏡面張貼警徽（國徽部分）格式不符，儘速予以調整。此文一貼，讓網友討論，不少人在質疑督察怎麼會寫這個，不過也有人緩頰表示自己在網路找了警徽照片發現，早期的制服跟警用安全帽與罰單本警徽的白日圖，還真的是用黨徽，到現在連護照的國徽也是黨徽的格式， 最後還不免小酸一句「這位督察長官也真得看得細」。

一名高雄市督察人員私下透露，寫這份督察內容的人並非是「自己人」督察，督察人員很無奈直說「帳都算在我們督察人員身上」！原來他是一名高雄市警察局警政監的「陪督」（即行政人員），目前所屬單位也不在「督察室」裡頭，而是在其他科室的一名小主管。