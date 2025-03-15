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好市多4種商品不能退貨、黑鑽卡回饋有限制　新制4月實施

▲▼好市多黑五首日，好市多賣場，好市多內湖店，COSTCO。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多近日公布最新退貨規定。（示意圖／記者林育綾攝）

記者蔡玟君／綜合報導

好市多的無條件退貨機制一直是最吸引會員的原因之一，不過業者近日發布最新退貨規定，從今年4月1日起，除法規另有規定外，所售出的白銀、鉑金、鈀金條塊及鉑金、鈀金鑄幣不接受退貨，黑鑽卡會員消費回饋金限制回饋也有變動。

好市多近日在官網發布最新會員規章商品退貨規定變更，4月1日起，除法規另有規定外，所售出的白銀、鉑金、鈀金條塊及鉑金、鈀金鑄幣不接受退貨；黑鑽卡會員購買白銀、鉑金、鈀金條塊及黃金、白銀、鉑金、鈀金鑄幣（例如紀念幣、收藏幣）等、胎壓偵測器安裝服務費，均無2%消費回饋金。

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▲▼好市多黑五購物節第2天。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黃金商品一直以來受到會員青睞，尤其黑色購物節期間，經常祭出CP值超高的特價黃金條塊、黃金金飾等，常常一開賣就秒殺。（圖／記者林育綾攝）

實際上，從去年9月2日起，好市多就公告，未來貴金屬商品包括「金條、金塊、金幣、銀幣、24K黃金金飾」共5款，不接受退貨服務，還有其他商品在退換貨方面也要留意規定。

▲▼好市多黑五購物節第2天。（圖／記者林育綾攝）

▲部分電器退貨也有規定。（示意圖／記者林育綾攝）

只要是附有廠商保證書以外的商品，可享有全額退款，但要注意，如電器類（電視、不含視訊盒之顯示器、投影機、大型家電、電腦、平板電腦、智慧型穿戴設備、相機、飛行攝影機、攝錄影設備、MP3播放器和手機等），需自收到商品起「90天內辦理退貨」，並且為保護個資，需要於退貨前移除個人資料再行退貨。

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