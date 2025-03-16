稱大罷免是「惡的循環」！謝長廷曝公職人員無力感：浪費社會資源

▲總統府資政謝長廷出席。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

總統府資政謝長廷15日舉行新書發表會，針對近期台灣政壇的罷免潮，他形容是「惡的循環」，引發了社會各界討論。對此，謝長廷今（16日）再次說明，罷免應針對「惡質民代」，如濫用權力、勾結外敵等情況，而政治上的對立容易導致怨憤和報復，這樣的循環不僅浪費社會資源，還讓公職人員感到無奈和無力。

謝長廷15日在發表會後指出，所謂「大罷免運動」是根據谷歌定義，指的是社運團體、民進黨團及國民黨相繼發動的一系列罷免行動，雖然罷免是直接民主的一部分，是公民的權利，但應針對「惡質民代」才能啟動，如濫用權力、勾結外敵、怠忽職守等情況，若罷免行動未能基於這些正當理由，將可能引發惡性循環。

謝長廷16日在臉書再次發文強調，「惡性循環」指的是罷免行動引發的怨憤和報復，最終浪費社會資源，削弱台灣的優勢和能量，政治上的對立容易導致這種惡性循環，綠營指控的惡質民代，其支持者可能看法完全相反，認為這是迫害，進而生起嗔恨心和報復惡念，跟著發動罷免綠色民代。

在新書《善的循環再續》中，謝長廷強調台日關係中的善性循環。他認為，善的循環來自於互相援助和感恩回報，當一方面臨困難時，另一方伸出援手，受助方感恩圖報，未來遇到類似情況時也會回報對方，這種善的循環是社會精神進化的希望，並有助於世界和平的實現。

謝長廷進一步指出，罷免運動引發的惡性循環，讓社會資源被浪費，削減台灣的優勢和能量，許多人雖然知道這一點，但都無可奈何，公職人員更難置身度外，只能跟著走，這種情況造成了集體無力感，讓人們感到無奈和無助。