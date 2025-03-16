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賴清德定義中國為敵對勢力改變現狀？　總統府：我非升高情勢一方

▲▼總統賴清德召開「國安高層會議會後記者會」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德日前召開「國安高層會議會後記者會」，首次點名中國為境外敵對勢力。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

針對總統賴清德日前召開國安高層會議後，首次點名中國為反滲透法所定義的「境外敵對勢力」，是否涉及改變台海現狀一事，總統府發言人郭雅慧16日表示，台海及區域的和平穩定，是國際社會最大共識，同時牽動全球共同核心利益，台灣作為區域負責任的一員，從來不是升高情勢的一方，而是致力於與理念相近國家攜手合作，維護區域安全穩定的力量。

郭雅慧表示，中國作為區域一員，長期以灰色地帶襲擾、認知戰、法律戰、混合戰等複合式手段進行威權擴張，印太地區民主國家包括台灣、日本、菲律賓、澳洲等國都受影響，近日中國也在越南、菲律賓及紐澳外海等各方海域遂行單邊威脅及騷擾，對周邊國家挑釁，不斷升高區域緊張情勢，意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序，中國已是國際社會公認的破壞區域及台海和平穩定的麻煩製造者。

郭雅慧表示，一如賴總統所提，依照我國《反滲透法》的定義，所謂的「境外敵對勢力」，指的是和我國交戰、武力對峙，或是主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體。根據多年來中國對台灣所進行的文攻武嚇、統戰滲透，明確符合反滲透法的定義，中國是台灣境外的敵對勢力。她說，賴清德針對台灣當前五大國安威脅，推出17項策略，目的正是為因應中共對台灣日益嚴重的威脅進行反制，以維持台海和平穩定現狀。

對於美國國務院表示將持續支持台灣面對來自中國的施壓，反對任何單方面企圖以武力或脅迫方式改變兩岸現狀，郭雅慧表示，我政府對此表達高度歡迎與誠摯感謝，未來台灣也將持續強化國防與社會韌性，堅定與全球民主夥伴站在一起，共同維護區域的安全穩定與繁榮發展。

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