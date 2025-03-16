南非偷改我國代表處名稱！　外交部：林佳龍第一時間指示表達抗議

▲立法院外交及國防委員會先前就曾經邀請外交部長林佳龍報告業務概況，我國南非外館問題就成為媒體關注焦點。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

南非外交部於今年1月，再度致函要求我國駐南非代表處於3月底前完成搬遷；近日，又片面在其官方網站更改我國駐處名稱，將台北聯絡代表處（Taipei Liaison Office）更名為台北商務辦事處（Taipei Commercial Office）。對此，外交部16日表示，部長林佳龍第一時間指示亞非司與我駐南非代表處，分別表達抗議。

外交部表示，在今年一月份，南非外交部再次致函要求我國代表處要在3月底前完成搬遷，林佳龍即於第一時間召開緊急應變會議，要求我國駐南非代表處秉持對等及尊嚴原則，持續與南非外交部進行交涉。雙方目前正就修改雙邊關係法律架構的可能內容交換意見，我方並已針對正式談判的地點、時間、代表團組成與協議簽署方式等細節促南非速與我國進行討論。

外交部指出，對於南非外交部於雙方仍在協商、尚未達成共識前，再度破壞兩國1997年達成的協議，片面在其官方網站更改我國駐處名稱的作法，林佳龍已於第一時間即指示亞非司及我國駐南非代表處，分別向南非聯絡辦事處及DIRCO嚴正抗議，我國駐南非代表處已另致節略南非政府，正式表達我方立場，並重申DIRCO援引聯大第2758號決議及「ㄧ中政策」逼迫我國駐處搬遷，不僅不合理、無法自圓其說，也令人無法接受。

外交部同時表示，南非配合中國打壓台灣的作法，違反南非政府一貫主張民主自由的精神，要求南非政府務必尊重台斐雙方於1997年達成的協議。

外交部強調，南非政府近期屢屢違反國際規範，已引發國際社會關注，此也見諸於南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）近日不被美國接受的言論，他已於15日被美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）列為「不受歡迎人物」。

最後，外交部呼籲南非政府，儘速積極就相關細節與我方進行討論，且在雙方達成共識前，不應做出任何違反1997年雙邊協議的行為。