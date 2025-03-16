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「用標題來殺我」陸配亞亞質疑官方造假　移民署揭最晚離台期限

▲即將遭驅離台灣的陸配亞亞最新影片抗議台灣政府。（圖／記者張君豪翻攝）

▲即將遭驅離台灣的陸配亞亞最新影片，抗議台灣政府。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前遭移民署祭出處分，限期離開台灣的湖南籍陸配「亞亞」劉振亞近期又拍影片「關於假結婚不實指控的嚴正聲明」，表示「我是真實的婚姻，從未有過假結婚或二婚的歷史，我的三個小孩都是台灣出生」、「不存在你們口中所謂父母、前夫和大陸小孩依親來台、長期享用台灣健保醫療資源的情況」。

劉振亞透過YouTube上傳影片質疑，「是誰發布不實訊息給媒體、名嘴、網紅、鄭弘儀等等做出眾口一致的假結婚消息」、「洗全台的新聞版面，用標題來殺我。」

劉振亞質疑，「又是誰製造我一個人引進六個中國大陸人，到台灣洗人口」、「導致我人格瞬間毀滅」、「被廣大網路鄉民的激情謾罵」，劉女質疑是官方權威單位散播出來的假訊息，「不然媒體網紅名嘴怎敢一致取用？」她希望台灣政府及相關機關能給她一個交代。

據了解，劉振亞嫁來台灣後先後生下三名子女、與台灣丈夫婚姻關係仍存在，是以三子女都領有台灣身分證，但移民署鄭重澄清，並未同意劉女遭廢除依親居留許可後，可額外在台停留6個月，劉女遭取消居留權需限期離台的關鍵主因是「宣揚鼓勵中國武力統一台灣」，與她上述質疑無關。

移民署強調：因劉女鼓吹武統言論之行為，引發台灣社會高度不安，有危害國家安全及社會安定之虞，爰要求劉女必須遵守限期離境之命令，屆時如不離境，將依法執行強制出境，依法行政立場不變；據傳劉女應在15日收到移民署限期離境公文，最晚須在3月25日前主動離開台灣，若逾期移民署將進行強制出境作業。

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