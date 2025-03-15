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2025探索北橫春季活動－萌運動Family go　大龍門親子自行車瘋玩

▲桃園市觀旅局今天辦探索「北橫春季活動－萌運動Family go」，市府副秘書長金志聿與觀旅局長等人主持開幕典禮。（圖／市府觀旅局提供）

▲桃園市觀旅局今天辦探索「北橫春季活動－萌運動Family go」，市府副秘書長金志聿與觀旅局長等人主持開幕典禮。（圖／市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府觀旅局風景區管理處今（15）日舉辦「北橫春季活動－萌運動Family go之大龍門親子自行車活動」，儘管天降大雨，仍吸引包括市府副秘書長金志聿等人與大批民眾參與。觀光旅遊局長周柏吟指出，大龍門親子自行車活動雖僅今天，主要目的是告訴大家桃園大溪、龍潭及石門地區有非常多適合家庭親子出遊景點，來不及參與朋友別擔心，大溪、龍潭與石門地區規劃非常多自行車道，歡迎扶老攜幼來場說走就走、感受春天魅力全家幸福之遊。

▲桃園市觀旅局今天辦探索「北橫春季活動－萌運動Family go」，市府副秘書長金志聿等人冒雨騎單車參與。（圖／市府觀旅局提供）

▲桃園市觀旅局今天辦探索「北橫春季活動－萌運動Family go」，市府副秘書長金志聿等人冒雨騎單車參與。（圖／市府觀旅局提供）

周柏吟表示，這項自行車活動分為「櫻花勇士」與「大龍門親子」自行車活動兩大項，前者已於3月8、9日舉辦，大龍門自行車活動從去年開始推出路線從慈湖遊客中心前往石門水庫，今年度調整路線，結合大鶯綠野景觀自行車道，從大溪河濱公園出發，途經矗立於大漢溪兩端白色中庄吊橋、中庄調整池至中庄景觀土丘（大嵙崁親水園區旁）再沿原路折返回大溪河濱公園，沿途水岸景色開闊、風光明媚，總長度約11公里，非常適合家庭親子共騎共遊，想遠離喧囂城市大小朋友們可於3月15日一起騎進春天。

▲桃園市觀旅局「北橫春季活動－萌運動Family go」，市府副秘書長金志聿與局長周柏吟率先騎單車參與。（圖／市府觀旅局提供）

▲桃園市觀旅局「北橫春季活動－萌運動Family go」，市府副秘書長金志聿與局長周柏吟率先騎單車參與。（圖／市府觀旅局提供）

周柏吟提及，這次活動邀請到人氣IP角色「麻吉貓」擔任「低碳旅遊大使」，另還有知名演員竇智孔擔任活動宣傳大使，活動當天「麻吉貓」也親臨現場，與參加者互動合影，為低碳騎行增添更多趣味與驚喜。此外，活動宣傳大使竇智孔也與大家一起快樂騎行。完騎朋友們可獲得一款市面上未販售的「麻吉貓獨家授權水壺」，另外還有復興區羅浮溫泉泡湯券一張。

此外，大龍門親子自行車活動有個特別彩蛋，路程中間折返點－中庄景觀土丘除今天外，3月22、23日，將以「玩風·瘋玩」為主題，現場有風箏DIY體驗、親子體操互動及蜂蠟體驗DIY等各式體驗活動需預先報名，親子鐵馬輕鬆騎行則有豐富有趣體驗與欣賞大型風箏遨翔天際，家裡沒有腳踏車的朋友們也可以報名參加，大溪河濱公園現場會提供腳踏車供參加者租賃，希望闔家參與與麻吉貓X竇智孔一起騎進春天、一起追風。

▲桃園市觀旅局風管處舉辦「探索北橫春季活動－萌運動Family go」，吸引多大小朋友參與。（圖／市府觀旅局提供）

▲桃園市觀旅局風管處舉辦「探索北橫春季活動－萌運動Family go」，吸引多大小朋友參與。（圖／市府觀旅局提供）

周柏吟強調，大龍門親子自行車活動雖然僅一天，主要目的是告訴大家桃園大溪、龍潭與石門地區有非常多適合家庭親子出遊景點，來不及參與這趟親子自行車活動朋友們別擔心，大溪與龍潭地區有非常多規劃非常多自行車道，包括大溪－鶯歌景觀自行車道、龍潭三坑鐵馬道、石門大圳自行車道與月眉自行車道等，串聯大溪老街、中庄吊橋、月眉人工溼地、三坑老街、龍潭三坑自然生態公園、石門水庫等景點，周邊有美食與好拍好玩好吃地點，非常適合假日闔家大小共同體驗，來場說走就走、感受春天魅力的全家幸福之遊。

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