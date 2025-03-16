▲桃園第六屆青年諮詢會成立，張善政頒發51名青諮委聘書。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府第六屆青年諮詢會15日於中壢區古華飯店，舉行成立大會。市長張善政出席活動，聽取第三屆青諮委洪以柔、第六屆青諮委劉憬勳分享如何以自身專業，投入公共參與歷程，並頒發第五屆青年諮詢委員感謝狀與第六屆聘書，象徵桃園青力世代的傳承與接棒。

張善政期盼青諮委員，在各領域中發現市府政策推的可能困難點，以更加全面性的思維，思考解決方案及可行性，共同為桃園公共事務努力；而身處數位時代，人工智慧技術已成為年輕世代的優勢，利用AI能更快吸收、消化並調整策略，市府鼓勵青年善用AI工具，提高創新方案的可行性，讓政策更加貼近民眾需求，讓桃園市政建設愈來愈好。

▲桃園第六屆青年諮詢會成立。（圖／市府提供）

據了解，桃園市青年諮詢會於105年起、前市長鄭文燦任內成立，由市長和青年局長分別擔任正、副召集人，遴選地方青年菁英聘任為青諮委員，第一屆名額27名、任期兩年，第二至第四屆名額為39名、任期也是兩年。

市長張善政上任後，為持續強化青年與政府的對話機制，第五屆名額改為51名，任期改為1年，青年諮詢委員來自各領域，包括在校高中及大專院校學生、新住民二代、原住民族及身心障礙者，專長涵蓋科技、文化、公共衛生等多元領域，期促進桃園青年社會參與的深度與廣度。

▲第六屆青諮委劉憬勳分享如何以自身專業，投入公共參與歷程。（圖／青年局提供）

青年局局長侯佳齡表示，第五屆青諮會曾提出智慧城市App整合、防災教育、公共參與護照等六大政策建議，許多構想已納入市政推動方向。本屆青諮會則將規劃「青年提案工作坊」，透過參與式預算，讓青年委員實際投入政策執行，深化「公共參與」、「文化發展」、「國際展望」及「智慧生活」四大主軸，讓青年與政府攜手共創更具前瞻性的桃園。包括：立法委員魯明哲、市議員舒翠玲、梁為超、陳韋曄、市府青年局長侯佳齡等均一同出席。