竹青攜手共好！新竹縣青諮委邀有志青年一同規劃縣政「第三屆新任委員」火熱招募中

▲近期，新竹縣攜手新竹市與苗栗縣成功舉辦「竹苗青夢想・竹竹苗青年委員共好交流聚」，活動共吸引超過100位來自竹竹苗地區的優秀青年和青年委員積極參與。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者萬玟伶／新竹報導

全台第二年輕的城市！新竹縣青諮委推動城市新動能

平均年齡僅40.5歲的新竹縣，為全台第二年輕的城市！在縣長楊文科的施政願景引領下，自2021年起，為了促進青年積極參與公共事務、強化青年溝通平台，並培養多元領域的青年人才，「新竹縣政府青年諮詢委員會」正式成立，提供青年朋友直接參與縣政規劃的機會，進一步提升青年福祉，助力社會發展！經遴選為新竹縣政府青年諮詢委員，任期為兩年一聘，目前最新一屆青諮委正熱烈招募中，也讓許多竹竹苗地區的民眾，對於這一屆「學長姐」有哪些令人印象深刻的優秀提案與實質成果，感到好奇與興趣！

凝聚青年聲音！竹竹苗跨區合作共促青春願景

近期，新竹縣攜手新竹市與苗栗縣成功舉辦「竹苗青夢想・竹竹苗青年委員共好交流聚」，活動共吸引超過100位來自竹竹苗地區的優秀青年和青年委員積極參與。此次活動既展現了年輕世代積極參與公共事務的熱情，也顯示他們對於社會發展與地方未來的深刻關注！這群青年代表不僅關心自身的成長，更希望促使縣市政府廣納年輕世代的聲音，透過實際行動來影響城市的發展方向。

▲▼三縣市青年代表在活動中進行交流座談，激盪出許多具合作潛力的想法。

此次規劃一整天的交流活動，係由新竹縣教育局局長楊郡慈親自帶領，上午前往老鍋休閒農莊進行在地文化體驗，並探討產業與地方發展的緊密連結。下午活動則由台灣玻璃工業進行企業簡報，與青年朋友分享企業在社會責任與永續發展方面的努力，隨後三縣市青年代表也進行交流座談，激盪出許多具合作潛力的想法，例如共同舉辦音樂祭、創業就業博覽會等，極具產業觀察與地方創生的想法，讓在場不少長官都直呼驚喜。

青諮委提案突破60件！新竹縣青年政策推動成效顯著

在第二屆新竹縣青年諮詢委員會中擔任青諮委的李易融，現就讀台灣大學生物產業傳播暨發展學系博士班，她表示自己原本在第一屆就有意願想要加入，但無奈時間錯過，之後在臉書看到第二屆招募的訊息後便馬上準備資料報名。「只要你在新竹縣設籍、就業或就學，對地方發展有熱情與興趣，都很歡迎加入青諮會盡一份心力！」

談起這一屆的觀察與辛苦，李易融熱切笑道，「其實我們這一屆的提案總共超過60件，通常我們會特別針對新竹縣現有產業來進行優化，例如針對新竹縣現正發展的AI科技園區與AI公園，我們就會討論在公園裡面可以做些什麼？AI運動器材、AI氣候監測等都在我們的討論範圍。」提案討論過程中，青諮委也會經由正式流程與政府單位交流，並由副縣長或教育局局長擔任主席，確保提案具一定的行政效力。

▲參與第二屆新竹縣青年諮詢委員會的李易融認為，加入青諮委最具挑戰的是——與來自各行各業的其他委員討論並整合不同意見。

青諮委來自各行各業，涵蓋AI科技、運動、環境等領域，對李易融來說，「這是一個優勢，也是一個挑戰！」她直言，因為每個人的意見都很不一樣，討論過程中如何整合不同意見便成了主要挑戰，但多元化也帶來了更全面的討論視角，透過教育局規劃的走讀、工作坊以及定期討論會議推動提案進行，也至關重要。截至目前，第二屆青諮委關注的U-Bike系統已從竹北擴展至更多鄉鎮，而部分交通串聯設施如輕軌也在如火如荼規劃中。

李易融表示，青諮委在遴選時都會顧及族群的多元性，她自己則期待未來能有原住民、身心障礙者、外籍配偶子女等族群參與，促進多元性和包容性，讓青年政策更具代表性！

新竹縣教育局攜手青諮委！共譜城市未來新藍圖

帶著青諮委一路從發想提案、參訪相關局處到整合資源，新竹縣政府教育局局長楊郡慈分享，很多青諮委走過一輪才知道，原來想法跟執行的中間是有落差的。「透過工作坊以及和局處直接交流的方式，一步步確保可行性，這樣才能幫助青諮委的提案落地。」面對第二屆的成果，楊郡慈認為，U-Bike系統和心理健康議題是本屆的重點提案之一，而在各方努力下，兩者均已逐步落實，並且持續拓展。「例如受到青諮委高度關注的心理健康議題，教育局加強了學校內的輔導機制，並爭取特教助理員的經費，確保學校體系內的心理健康支持完善。」

▲新竹縣政府教育局局長楊郡慈期待，青諮委作為新竹縣青年政策的代言人的可能性，並期待未來的青諮委若有機會可以提高更多公共參與。

楊郡慈表示，比較第一屆和第二屆會發現，青年關注的議題變得更廣了，他們反映的議題也是相當及時的，「我期待青諮委也可以成為新竹縣青年政策的代言人，也期待第三屆的青諮委可以提高更多公共參與，若有意願加入『參與式預算』，教育局也會幫忙協助！」她也分享，最近她偕同教育局同仁到維也納參訪，特別拜訪當地的青創中心，「明年3、4月就換我們邀請他們的青創團隊來台交流，這將為我們的青年帶來國際視野，並且促進更多創新合作！」

第三屆新竹縣「青年諮詢委員會」火熱招募中！邀你共創城市未來

最後，楊郡慈也不忘宣傳，2024年第三屆新竹縣青年諮詢委員會招募現已開跑！歡迎年齡介於18至40歲的青年報名，只要就讀、就業或設籍於新竹縣，並對公共事務抱有熱忱、關心在地議題，皆可報名參與遴選，期盼第三屆青諮委能進一步強化與政府局處的合作，推動更多可行的提案！

詳細資訊及報名方式請參見「新竹縣政府教育局青年事務科」粉絲專頁，或直接前往官方網站報名（https://sites.google.com/gapp.hcc.edu.tw/hcy）。