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短暫相聚溫暖一生！打開家門愛住進來　花蓮授證50戶寄養家庭

▲50戶寄養家庭由6戶資深寄養家庭代表，由縣長徐榛蔚頒發聘書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

50戶寄養家庭由6戶資深寄養家庭代表，由縣長徐榛蔚頒發聘書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

寄養家庭是溫暖的中繼站，孩子與寄養家庭短暫相遇，卻是一生重要的契機。為感謝寄養家庭提供失依兒童溫暖的家，花蓮縣政府5日邀請花蓮縣6戶資深寄養家庭代表到縣府，由縣長徐榛蔚頒發今年寄養家庭聘書，感謝50戶寄養家庭守護花蓮的孩子，願意打開自己的家門「讓愛住進來」，付出關懷與疼惜陪伴他們長大。

到寄養家庭的孩子，常是受虐、被遺棄、父母入獄、父母無力扶養等，在不得已的情況下暫時離開原生家庭，寄養家庭適時提供溫暖，讓寄養童有安定的成長環境，待原生家庭問題改善或恢復家庭功能時，讓兒童及少年能回家團聚。

▲50戶寄養家庭由6戶資深寄養家庭代表，由縣長徐榛蔚頒發聘書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

擁有30年服務年資的資深寄養媽媽黃素白（右）。

近年來經濟不穩定、社會問題頻繁，導致許多家庭出現孩子的教養困難，寄養家庭也因應而生，花蓮縣政府辦理縣內寄養家庭召募、訓練課程及訪視輔導，目前全縣共有50戶寄養家庭，照顧57名縣府安置的兒童及少年，幫助孩子能有另一個家讓他們安心長大。隨著寄養家庭年齡老化，在職的寄養家庭逐年退休，新加入的寄養家庭數量尚趕不及流失的數量，希望有更多人能加入寄養家庭的行列。

▲50戶寄養家庭由6戶資深寄養家庭代表，由縣長徐榛蔚頒發聘書。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲寄養爸爸潘盛昌（右）是少數由爸爸擔任主要照顧者的寄養家庭。

為讓寄養家庭更充裕照顧孩子，自去年起調高寄養生活費兒童每月2萬2298元、少年每月2萬4776元，如果是照顧2歲以下嬰幼兒或身障的孩子，每月增加2478元，並提供家庭喘息服務、到宅親職指導等配套支持措施，花蓮縣府每年投入至少2千萬元經費，協助寄養家庭照顧孩子。同時委請家扶中心開辦寄養家庭訓練課程，還有寄養社工與寄養父母一起討論孩子的照顧計畫，縣府與家扶中心攜手一起成為每個寄養家庭的後盾。

擁有30年服務年資的資深寄養媽媽黃素白，因為姊姊的介紹主動接觸了解寄養服務，素白媽媽照顧過24名寄養童，其中有一名是30年前在花蓮縣第一位媒合出養成功的棄嬰，看著那些孩子可以順利銜接到可以好好照顧他們的家，或是能夠回到原生家庭安穩的生活，自己照顧好自己，對素白媽媽來說是很美好的經驗。寄養爸爸潘盛昌是少數由爸爸擔任主要照顧者的寄養家庭，盛昌爸爸在自己孩子就讀幼兒園時認識一位寄養爸爸，覺得能盡心盡力的照顧別人的孩子很佩服，當時就決定等到孩子長大了，也要投入寄養家庭的行列。

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