南消義消聘書頒發　救災器材企業捐贈典禮

▲台南市義勇消防總隊舉辦幹部暨顧問聯誼餐會，會中由副市長葉澤山代表內政部頒發義消總隊長及副總隊長連聘書及代表接受小北百貨、東煒建設捐贈消防器材。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市義勇消防總隊在總理餐廳舉辦幹部暨顧問聯誼餐會，會中由副市長葉澤山代表內政部頒發義消總隊長及副總隊長連聘書及代表接受小北百貨捐贈義勇消防總隊6台救災四驅搬運車、東煒建設捐贈渦輪瞄子53具，提供執行火警勤務第一線救災人員使用。

台南市消防局為感謝小北百貨及東煒建設熱心捐贈，由副市長葉澤山頒發小北百貨、東煒建設股份有限公司感謝狀。

副市長葉澤山表示，感謝台南市義消對社會的奉獻以及小北百貨及東煒建設，以企業對社會責任之貢獻，時常辦理公益捐贈及活動。更體認本局致力提升大台南地區救災能力及救災安全，已多次捐贈台南市消防局各項救災裝備器材，小北百貨再次捐贈救災四驅搬運車6輛，東煒建設股份有限公司再次捐贈渦輪式水霧水柱瞄子53具。適逢兒童節及清明節連假，民眾掃墓祭祖時節，讓所捐贈之救災器（機）具發揮功能立即投入救災使用，讓台南市政府消防局能在山區災害及火災搶救時，能更輕鬆、有效率執行救災工作。

消防局長李明峯表示，台南市義勇消防總隊在總隊長黃崇銘帶領之下，平時要求義消團隊遵守相關規定，也常給予多項福利與鼓勵，使義消團隊不但積極協助台南市消防局各項勤務運作，更讓整個義消團隊更具向心力與認同感。